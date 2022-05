Κλείσιμο





Οι θαυμαστές τουθέλουν να τον δουν ξανά στον κεντρικό ρόλο στο μεγαλύτερο κινηματογραφικό franchise του.Ενώ συνεχίζεται η δίκη μετά την αγωγή που κατέθεσε ο ηθοποιός για συκοφαντική δυσφήμιση κατά της πρώην συζύγου, το αίτημα να επιστρέψει ο Ντεπ στην ταινία «Pirates of the Caribbean 6» επανήλθε στο προσκήνιο.Το αίτημα στο Change.org είχε αρχικά στόχο τη συγκέντρωση 500.000 υπογραφών, αλλά με την πάροδο του χρόνου το ενδιαφέρον γι αυτό εξασθένησε. Τις τελευταίες ημέρες, ωστόσο το αίτημα «We want him back» (Τον θέλουμε πίσω) έχει συγκεντρώσει χιλιάδες υπογραφές, οι οποίες ανέρχονται πλέον σε 437.600.Πολλοί από τους σχολιαστές του αιτήματος έχουν δηλώσει την υποστήριξή τους στον σταρ, γράφοντας: «Ο Τζόνι Ντεπ δεν μπορεί να αντικατασταθεί» και «Ο Τζόνι αξίζει δικαιοσύνη».Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο Ντεπ ισχυρίστηκε ότι έχασε τον ρόλο του στην ταινία «Pirates 6» λόγω των κατηγοριών της Χερντ για κακοποίηση και επίθεση, καθώς και λόγω της συνεχιζόμενης δικαστικής τους διαμάχης. Ο ατζέντης του κατέθεσε ότι επρόκειτο να κερδίσει πάνω από 22 εκατομμύρια δολάρια από την ταινία.Η Χερντ καταθέτοντας στη δίκη μίλησε για τη συμπεριφορά του Ντεπ κατά τη διάρκεια του γάμου τους, κατηγορώντας τον ηθοποιό για κατάχρηση ουσιών, απειλές και συναισθηματική κακοποίηση εναντίον της, καθώς και περιστατικά βίας.