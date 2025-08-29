Ναόμι Γουότς - Μπίλι Κράνταπ: Πιο ερωτευμένοι από ποτέ στο Φεστιβάλ Βενετίας - Τo φιλί στο κόκκινο χαλί
Ναόμι Γουότς - Μπίλι Κράνταπ: Πιο ερωτευμένοι από ποτέ στο Φεστιβάλ Βενετίας - Τo φιλί στο κόκκινο χαλί
Το ζευγάρι έδωσε το παρών για την πρεμιέρα της ταινίας «Jay Kelly»
Πιο ερωτευμένοι από ποτέ εμφανίστηκαν η Ναόμι Γουότς και ο Μπίλι Κράνταπ στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, την Πέμπτη 28 Αυγούστου. Το ζευγάρι έδωσε το παρών για την πρεμιέρα της ταινίας «Jay Kelly» και πόζαρε στους φωτογράφους.
Η 56χρονη ηθοποιός εμφανίστηκε ένα μπεζ φόρεμα, διακοσμημένο με φλοράλ απλικέ, ενώ ο σύζυγός της ένα κρεμ σμόκιν με μαύρη γραβάτα. Το ζευγάρι περπάτησε στο κόκκινο χαλί και δεν δίστασε να φωτογραφηθεί μαζί, με τη Ναόμι Γουότς να φιλά τον σύζυγό της δημόσια. Ο Μπίλι Κράνταπ υποδύεται τον Τίμοθι στην ταινία «Jay Kelly», όπου πρωταγωνιστεί ο Τζορτζ Κλούνεϊ.
Η Ναόμι Γουότς και ο ηθοποιός συνδέθηκαν για πρώτη φορά το 2017, έναν χρόνο αφότου εκείνη χώρισε με τον Λιβ Σράιμπερ. Συνεργάστηκαν στη σειρά «Gypsy» του Netflix, με τη Ναόμι Γουότς να υποδύεται την ψυχολόγο και τον Μπίλι Κράνταπ τον σύζυγό της. Τον Ιούνιο του 2023, το ζευγάρι παντρεύτηκε σε μια ιδιωτική τελετή.
Σε συνέντευξη που είχε δώσει η Ναόμι Γουότς στη DailyMail δήλωσε ότι ήταν «πιο σίγουρη» για τη σεξουαλική της ζωή και απέδωσε εν μέρει τον λόγο στον Μπίλι Κράνταπ, τον οποίο περιέγραψε ως έναν σύντροφο που έχει «100% ενσυναίσθηση». «Ό,τι και αν περνάς, αν μπορείς να μιλήσεις με τον σύντροφό σου, αν μπορείς να είσαι ειλικρινής και να κάνεις μια πραγματικά αυθεντική συζήτηση και να απομακρύνεις την αμηχανία, και τις περισσότερες φορές αν είναι καλοί άνθρωποι, θα είναι συμπονετικοί», είπε και πρόσθεσε: «Και αυτό είναι καυτό».
