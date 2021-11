Κορωνοϊός - Σχολεία: Σημάδια μείωσης της επιδημίας στα παιδιά 4-18 ετών χάρη στα self test

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Μειούμενο βαίνει το ποσοστό των κρουσμάτων κορωνοϊού σταχάρη στον τακτικό αυτοδιαγνωστικό έλεγχο () που εφαρμόζεται από την έναρξη της σχολικής χρονιάς.«Ποσοστό μεγαλύτερο του 85% των θετικών κρουσμάτων στους μαθητές εντοπίζονται εγκαίρως λόγω των self test», εξήγησε ο, αναπληρωτής καθηγητής Επιδημιολογίας–Προληπτικής Ιατρικής του ΕΚΠΑ και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας κατά τη διάρκεια ενημέρωσης για την πορεία της επιδημίας με πρωτοβουλία του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).Ο κ. Παρασκευής εξήγησε ότι «την 37η εβδομάδα της δηλαδή την εβδομάδα που άνοιξαν τα σχολεία τον περασμένο Σεπτέμβριο παρατηρήσαμε μια μικρή αύξηση στα κρούσματα μεταξύ των παιδιών λόγω του αυξημένου αυτοδιαγνωστικού ελέγχου. Έκτοτε η πορεία της επιδημίας στην ομάδα 4-18 ετών δείχνει σημάδια σταθεροποίησης ή και μικρής μείωσης».Η θετική επίδραση του τακτικού self testing αποτυπώνεται και στις αναφερόμενες συρροές κρουσμάτων στις σχολικές δομές, ακόμα κι όταν πρόκειται για τις «κόκκινες» περιοχές του επιδημιολογικού χάρτη. Ενδεικτικά, στηέχουν καταγραφεί συρροές κρουσμάτων σε, στον κεντρικό τομέα τηςεπίσης 2, στις3 και στη2.«Η διάγνωση των θετικών κρουσμάτων κορωνοϊού γίνεται ταχύτερα στην σχολική κοινότητα λόγω του τακτικού self testing συγκριτικά με τους χώρους εργασίας ή άλλες κοινωνικές δραστηριότητες. Μετά το σχολείο εξίσου γρήγορα γίνεται η διάγνωση εντός του οικογενειακού περιβάλλοντος», σύμφωνα με τον κ.Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι το στοιχείο ότι η διάγνωση του κορωνοϊού στα παιδιά γίνεται ταχύτερα ανεξαρτήτως του τρόπου που έχει γίνει η μετάδοση, και μάλιστα τις περισσότερες φορές πριν την εκδήλωση των συμπτωμάτων της«Τα self test έχουν βοηθήσει καθοριστικά στον έλεγχο της διασποράς του κορωνοϊού στη σχολική κοινότητα κι έτσι έχουμε περιορίσει την ενδοσχολική μετάδοση. Ανάλογο όφελος θα μπορούσαμε να αποκομίσουμε και οι ενήλικες αν εφαρμόζαμε τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο κατά περίπτωση. Δηλαδή μετά από μια κοινωνική ή επαγγελματική δραστηριότητα που συνεπάγεται υψηλό κίνδυνο μόλυνσης, όπως ο συνωστισμός ή παραμονή σε κλειστό χώρο χωρίς καλό αερισμό», είπε ο κ. Δημήτρης Παρασκευής.