Η οστεοπόρωση χαρακτηρίζεται συχνά ως «σιωπηλή νόσος», καθώς μπορεί να εξελίσσεται για χρόνια χωρίς εμφανή συμπτώματα, μέχρι τη στιγμή που ένα κάταγμα θα αποκαλύψει την ύπαρξή της. Παράλληλα, η οστεοπενία αποτελεί μια σημαντική ένδειξη μειωμένης οστικής πυκνότητας, που αξίζει την προσοχή μας.

Πόσα όμως γνωρίζουμε πραγματικά για την υγεία των οστών μας; Πότε πρέπει να ανησυχούμε; Ποια είναι η διαφορά μεταξύ οστεοπενίας και οστεοπόρωσης; Και κυρίως, τι μπορούμε να κάνουμε για να προστατεύσουμε τη δύναμη, την ανθεκτικότητα και τη λειτουργικότητα του σώματός μας;

Η OsteoStrong® Greece, με σταθερή δέσμευση στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση γύρω από τη μυοσκελετική υγεία, διοργανώνει την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026, στις 20:00, ένα εξειδικευμένο διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο «Οστεοπενία – Οστεοπόρωση: Όλη η αλήθεια για τη σιωπηλή νόσο».

Εισηγήτρια του webinar θα είναι η Δρ. Νεκταρία Παπαδοπούλου, MD, PhD, Ενδοκρινολόγος – Διαβητολόγος, η οποία θα προσεγγίσει το θέμα μέσα από την επιστημονική της ειδικότητα, συμβάλλοντας στην καλύτερη κατανόηση της οστικής υγείας και της σημασίας της έγκαιρης πρόληψης.

Οστεοπενία και οστεοπόρωση: Τι πρέπει να γνωρίζουμε;

Τα οστά μας δεν είναι στατικά. Αποτελούν ζωντανό ιστό που ανανεώνεται συνεχώς, μέσα από μια φυσική διαδικασία αναδόμησης. Με την πάροδο του χρόνου, όμως, η ισορροπία μεταξύ δημιουργίας και απώλειας οστού μπορεί να μεταβληθεί.

Η οστεοπενία χαρακτηρίζεται από χαμηλότερη οστική πυκνότητα σε σχέση με τα φυσιολογικά επίπεδα, χωρίς απαραίτητα να πληρούνται τα διαγνωστικά κριτήρια της οστεοπόρωσης. Η οστεοπόρωση είναι μια πάθηση που χαρακτηρίζεται από μειωμένη οστική αντοχή και αυξημένο κίνδυνο καταγμάτων.

Η ηλικία, οι ορμονικές μεταβολές, η κληρονομικότητα, η διατροφή, η σωματική δραστηριότητα και ορισμένες παθήσεις ή φαρμακευτικές αγωγές μπορούν να επηρεάσουν την υγεία των οστών. Η κατανόηση αυτών των παραγόντων αποτελεί το πρώτο βήμα για μια πιο συνειδητή και ολοκληρωμένη προσέγγιση στην πρόληψη.

Γιατί η οστεοπόρωση ονομάζεται «σιωπηλή νόσος»;

Σε αντίθεση με άλλες παθήσεις, η οστεοπόρωση συνήθως δεν προκαλεί προειδοποιητικά συμπτώματα στα αρχικά στάδια.

Πολλοί άνθρωποι ανακαλύπτουν ότι έχουν μειωμένη οστική αντοχή μόνο έπειτα από ένα κάταγμα, το οποίο μπορεί να προκύψει ακόμη και από έναν μικρό τραυματισμό ή μια απλή πτώση.

Γι’ αυτό η έγκαιρη αξιολόγηση των παραγόντων κινδύνου και η εξέταση οστικής πυκνότητας, όταν ενδείκνυται, αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Η πρόληψη δεν αφορά μόνο τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Η διατήρηση της οστικής υγείας είναι μια διαχρονική επένδυση.

Από την οστική πυκνότητα στην οστική ανθεκτικότητα

Η υγεία των οστών δεν καθορίζεται αποκλειστικά από έναν αριθμό σε μια εξέταση οστικής πυκνότητας.

Η συνολική ανθεκτικότητα του σκελετού συνδέεται με την ποσότητα και την ποιότητα του οστικού ιστού, αλλά και με παράγοντες όπως η μυϊκή δύναμη, η ισορροπία και η ικανότητα του σώματος να ανταποκρίνεται στις καθημερινές απαιτήσεις.

Η σωστή διατροφή, η επαρκής πρόσληψη των απαραίτητων θρεπτικών συστατικών, η κατάλληλη σωματική δραστηριότητα και η ιατρική παρακολούθηση, όπου απαιτείται, αποτελούν βασικούς πυλώνες μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την υγεία των οστών.

Στόχος δεν είναι μόνο η διατήρηση της οστικής πυκνότητας, αλλά και η υποστήριξη της κινητικότητας, της αυτονομίας και της ποιότητας ζωής σε κάθε ηλικία.

Η προσέγγιση της OsteoStrong® στη μυοσκελετική υγεία

Στην OsteoStrong® πιστεύουμε ότι η φροντίδα των οστών και των μυών αποτελεί ουσιαστικό μέρος της συνολικής ευεξίας.

Η μέθοδος OsteoStrong® βασίζεται στην εφαρμογή ελεγχόμενης μηχανικής φόρτισης, μέσω εξειδικευμένων συστημάτων οστεογονικής φόρτισης, με στόχο την υποστήριξη της μυοσκελετικής ενδυνάμωσης.

Η φιλοσοφία μας επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς πυλώνες:

Bones – Οστά: Ανάδειξη της σημασίας της οστικής υγείας και της κατάλληλης μηχανικής φόρτισης.

Strength – Δύναμη: Υποστήριξη της μυοσκελετικής λειτουργικότητας και της σωματικής ενδυνάμωσης.

Balance – Ισορροπία: Έμφαση στη σταθερότητα, στον έλεγχο του σώματος και στη διατήρηση της αυτονομίας.

Η μέθοδος OsteoStrong® δεν υποκαθιστά την ιατρική διάγνωση. Μπορεί να εξεταστεί ως συμπληρωματική ή μεμονωμένη προσέγγιση μυοσκελετικής ενδυνάμωσης, με βάση τις ατομικές ανάγκες και την κατάλληλη ιατρική καθοδήγηση.

Μέσα από πρωτοβουλίες ενημέρωσης, όπως το συγκεκριμένο webinar, επιδιώκουμε να συμβάλλουμε στην καλύτερη κατανόηση της οστικής υγείας και να ενθαρρύνουμε περισσότερους ανθρώπους να αναλάβουν ενεργό ρόλο στη φροντίδα του σώματός τους.

Ένα webinar αφιερωμένο στη γνώση και την πρόληψη

Με τη συμμετοχή της Δρ. Νεκταρίας Παπαδοπούλου, το διαδικτυακό σεμινάριο της OsteoStrong® φιλοδοξεί να αναδείξει σημαντικά ερωτήματα γύρω από την οστεοπενία και την οστεοπόρωση, όπως:

Ποιες είναι οι βασικές διαφορές μεταξύ οστεοπενίας και οστεοπόρωσης;

Ποιοι παράγοντες αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισής τους;

Πότε είναι απαραίτητος ο έλεγχος της οστικής πυκνότητας;

Ποιος είναι ο ρόλος των ορμονών και του μεταβολισμού στην υγεία των οστών;

Πώς συμβάλλουν η διατροφή, η άσκηση και η μυϊκή ενδυνάμωση στην πρόληψη;

Πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε τη μυοσκελετική μας υγεία σε βάθος χρόνου;

Δηλώστε συμμετοχή στο διαδικτυακό webinar

Τίτλος: Οστεοπενία – Οστεοπόρωση: Όλη η αλήθεια για τη σιωπηλή νόσο

Ημερομηνία: Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026

Ώρα: 20:00

Τρόπος διεξαγωγής: Αποκλειστικά διαδικτυακά, μέσω Zoom

Εισηγήτρια: Δρ. Νεκταρία Παπαδοπούλου, MD, PhD, Ενδοκρινολόγος – Διαβητολόγος

Η γνώση είναι το πρώτο βήμα για την πρόληψη. Ενημερωθείτε για την υγεία των οστών σας και ανακαλύψτε γιατί η έγκαιρη φροντίδα μπορεί να κάνει τη διαφορά στη ζωή σας.

Μην περιμένετε να εμφανιστεί το πρώτο σύμπτωμα για να δώσετε προσοχή στα οστά σας.

Δηλώστε συμμετοχή στο webinar και επενδύστε στη γνώση που υποστηρίζει την υγεία σας.

[Εδώ προστίθεται ο σύνδεσμος εγγραφής στο webinar]

Η OsteoStrong® στην Ελλάδα και στην Κύπρο

Κλείσιμο

Γλυφάδα:

Αθήνα

Μαρούσι:

Θεσσαλονίκη:



Κύπρος – coming soon με το πρώτο κέντρο στην Λευκωσία





Γνωρίστε από κοντά τη μέθοδο OsteoStrong® και ανακαλύψτε μια διαφορετική προσέγγιση στη μυοσκελετική ενδυνάμωση.

Κλείστε την εισαγωγική δοκιμαστική σας συνεδρία: https://osteostrong.gr/intro/