Πανελλαδικές: Γονείς καταγγέλλουν βαθμολογίες μαθητών από ΕΠΑΛ, υπό διερεύνηση το θέμα από το υπ. Παιδείας

Το περιστατικό συνέβη στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας, με τους υποψηφίους να λαμβάνουν θέματα που είχαν δοθεί την προηγούμενη ημέρα στα Γενικά Λύκεια - «Μόλις 7 μαθητές πήραν άριστα» απαντά βαθμολογητής





Σε κάθε περίπτωση, ,το περιστατικό - εφόσον επιβεβαιωθεί πλήρως από τις αρμόδιες αρχές - θεωρείται πρωτοφανές για τον θεσμό των Πανελλαδικών Εξετάσεων, καθώς εγείρει όχι μόνο ζητήματα σχετικά με το αρχικό διοικητικό λάθος, αλλά κυρίως με τον τρόπο, που φέρεται να επιλέχθηκε για την αντιμετώπισή του.



Η καταγγελία Σύμφωνα με τις πληροφορίες, που δημοσιεύθηκαν αρχικά στο esos στη συνέχεια αναπαρήχθησαν, κατά την εξέταση της Νεοελληνικής Γλώσσας στις 30 Μαΐου, σε συγκεκριμένο εξεταστικό κέντρο οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ φέρονται να έλαβαν τα θέματα, που είχαν ήδη δοθεί την προηγούμενη ημέρα στους υποψηφίους των ΓΕΛ.



Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν, ότι το περιστατικό έγινε άμεσα αντιληπτό, ενώ υποψήφια του συγκεκριμένου εξεταστικού κέντρου μετέβη στο Υπουργείο Παιδείας ζητώντας εξηγήσεις για το γεγονός ότι εξετάστηκε σε διαφορετικά θέματα από εκείνα που προβλέπονταν για τους μαθητές των ΕΠΑΛ.



Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με τα δημοσιεύματα, το γεγονός της λανθασμένης διανομής θεμάτων επιβεβαιώθηκε σε τηλεφωνική επικοινωνία από τον διευθυντή της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρίς ωστόσο να δοθούν περισσότερες διευκρινίσεις για τον αριθμό των υποψηφίων, που επηρεάστηκαν ή για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε το περιστατικό.



Η λύση που προκάλεσε αντιδράσεις Εκείνο, που προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη συζήτηση είναι η πληροφορία ότι, αντί να επαναληφθεί η εξέταση, αποφασίστηκε οι περίπου 100 υποψήφιοι, που επηρεάστηκαν να βαθμολογηθούν με το ανώτατο δυνατό αποτέλεσμα, δηλαδή 100/100 στο συγκεκριμένο μάθημα.



Η συγκεκριμένη πρακτική δεν έχει μέχρι στιγμής επιβεβαιωθεί επισήμως από το υπουργείο Παιδείας. Ωστόσο, αποτελεί το βασικό λόγο, για τον οποίο προκλήθηκαν οι μεγαλύτερες αντιδράσεις στην εκπαιδευτική κοινότητα, καθώς πολλοί υποστηρίζουν ότι δημιουργεί συνθήκες άνισης μεταχείρισης έναντι των υπόλοιπων υποψηφίων των ΕΠΑΛ, οι οποίοι εξετάστηκαν κανονικά στα προβλεπόμενα θέματα και αξιολογήθηκαν αποκλειστικά με βάση την επίδοσή τους.



Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, γονείς εξετάζουν ή έχουν ήδη ξεκινήσει νομικές ενέργειες, υποστηρίζοντας ότι μία τέτοια απόφαση ενδέχεται να επηρεάζει τον ανταγωνισμό μεταξύ των υποψηφίων αλλά και τη διαμόρφωση των βάσεων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.



Κλείσιμο Παρέμβαση εκπαιδευτικών Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η τοποθέτηση της προέδρου της Ένωσης Β’ ΕΛΤΕ Θεσσαλονίκης και γραμματέως της ΟΛΤΕΕ, Γιολάντας Παζάρσκη, η οποία υποστήριξε ότι οι διαδικασίες ασφαλείας στις Πανελλαδικές είναι τόσο αυστηρές, ώστε ένα τέτοιο λάθος δεν θα έπρεπε να είναι δυνατόν να συμβεί. Όπως επεσήμανε, οι επιτηρητές ενημερώνονται εκ των προτέρων για τα θέματα, ενώ η διαδικασία παραλαβής τους πραγματοποιείται μέσω συγκεκριμένων πρωτοκόλλων ασφαλείας και ειδικών κωδικών, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη τη σύγχυση μεταξύ θεμάτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.



Η ίδια εξέφρασε ακόμη μεγαλύτερο προβληματισμό για τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να αντιμετωπίστηκε το περιστατικό, σημειώνοντας ότι, εφόσον ισχύουν οι σχετικές πληροφορίες, προηγείται η απόδοση της μέγιστης βαθμολογίας πριν ακόμη διερευνηθούν οι ευθύνες για το συμβάν.



Το θέμα στη Βουλή Η υπόθεση απέκτησε και πολιτικές διαστάσεις. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνος του ΚΤΕ Παιδείας Στέφανος Παραστατίδης κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση προς το υπουργείο Παιδείας, ζητώντας επίσημες απαντήσεις για όσα καταγγέλλονται.



Ειδικότερα, στην ερώτησή του ζητά να διευκρινιστεί αν πράγματι υποψήφιοι εξετάστηκαν σε θέματα που είχαν ήδη χρησιμοποιηθεί την προηγούμενη ημέρα, εάν διατάχθηκε διοικητικός έλεγχος για τη διερεύνηση του περιστατικού, ποια όργανα έλαβαν τις σχετικές αποφάσεις, καθώς και αν αληθεύει ότι αποφασίστηκε η βαθμολόγηση συγκεκριμένων υποψηφίων με 100/100.



Σοβαρά ερωτήματα για την ακεραιότητα και τη διαχείριση των Πανελλαδικών Εξετάσεων προκαλεί υπόθεση που ήρθε στο φως τις τελευταίες ημέρες και αφορά εξεταστικό κέντρο ΕΠΑΛ , όπου – σύμφωνα με καταγγελίες που δημοσιοποιήθηκαν – υποψήφιοι εξετάστηκαν στη Νεοελληνική Γλώσσα με θέματα, που είχαν ήδη χρησιμοποιηθεί μία ημέρα νωρίτερα στις εξετάσεις των Γενικών Λυκείων. Παρά ταύτα, τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Παιδείας δείχνουν ότι μόλις 7 μαθητές των ΕΠΑΛ βαθμολογήθηκαν με άριστα.Σε κάθε περίπτωση, ,το περιστατικό - εφόσον επιβεβαιωθεί πλήρως από τις αρμόδιες αρχές - θεωρείται πρωτοφανές για τον θεσμό των Πανελλαδικών Εξετάσεων, καθώς εγείρει όχι μόνο ζητήματα σχετικά με το αρχικό διοικητικό λάθος, αλλά κυρίως με τον τρόπο, που φέρεται να επιλέχθηκε για την αντιμετώπισή του.Σύμφωνα με τις πληροφορίες, που δημοσιεύθηκαν αρχικά στο esos στη συνέχεια αναπαρήχθησαν, κατά την εξέταση της Νεοελληνικής Γλώσσας στις 30 Μαΐου, σε συγκεκριμένο εξεταστικό κέντρο οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ φέρονται να έλαβαν τα θέματα, που είχαν ήδη δοθεί την προηγούμενη ημέρα στους υποψηφίους των ΓΕΛ.Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν, ότι το περιστατικό έγινε άμεσα αντιληπτό, ενώ υποψήφια του συγκεκριμένου εξεταστικού κέντρου μετέβη στο Υπουργείο Παιδείας ζητώντας εξηγήσεις για το γεγονός ότι εξετάστηκε σε διαφορετικά θέματα από εκείνα που προβλέπονταν για τους μαθητές των ΕΠΑΛ.Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με τα δημοσιεύματα, το γεγονός της λανθασμένης διανομής θεμάτων επιβεβαιώθηκε σε τηλεφωνική επικοινωνία από τον διευθυντή της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρίς ωστόσο να δοθούν περισσότερες διευκρινίσεις για τον αριθμό των υποψηφίων, που επηρεάστηκαν ή για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε το περιστατικό.Εκείνο, που προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη συζήτηση είναι η πληροφορία ότι, αντί να επαναληφθεί η εξέταση, αποφασίστηκε οι περίπου 100 υποψήφιοι, που επηρεάστηκαν να βαθμολογηθούν με το ανώτατο δυνατό αποτέλεσμα, δηλαδή 100/100 στο συγκεκριμένο μάθημα.Η συγκεκριμένη πρακτική δεν έχει μέχρι στιγμής επιβεβαιωθεί επισήμως από το υπουργείο Παιδείας. Ωστόσο, αποτελεί το βασικό λόγο, για τον οποίο προκλήθηκαν οι μεγαλύτερες αντιδράσεις στην εκπαιδευτική κοινότητα, καθώς πολλοί υποστηρίζουν ότι δημιουργεί συνθήκες άνισης μεταχείρισης έναντι των υπόλοιπων υποψηφίων των ΕΠΑΛ, οι οποίοι εξετάστηκαν κανονικά στα προβλεπόμενα θέματα και αξιολογήθηκαν αποκλειστικά με βάση την επίδοσή τους.Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, γονείς εξετάζουν ή έχουν ήδη ξεκινήσει νομικές ενέργειες, υποστηρίζοντας ότι μία τέτοια απόφαση ενδέχεται να επηρεάζει τον ανταγωνισμό μεταξύ των υποψηφίων αλλά και τη διαμόρφωση των βάσεων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η τοποθέτηση της προέδρου της Ένωσης Β’ ΕΛΤΕ Θεσσαλονίκης και γραμματέως της ΟΛΤΕΕ, Γιολάντας Παζάρσκη, η οποία υποστήριξε ότι οι διαδικασίες ασφαλείας στις Πανελλαδικές είναι τόσο αυστηρές, ώστε ένα τέτοιο λάθος δεν θα έπρεπε να είναι δυνατόν να συμβεί. Όπως επεσήμανε, οι επιτηρητές ενημερώνονται εκ των προτέρων για τα θέματα, ενώ η διαδικασία παραλαβής τους πραγματοποιείται μέσω συγκεκριμένων πρωτοκόλλων ασφαλείας και ειδικών κωδικών, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη τη σύγχυση μεταξύ θεμάτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.Η ίδια εξέφρασε ακόμη μεγαλύτερο προβληματισμό για τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να αντιμετωπίστηκε το περιστατικό, σημειώνοντας ότι, εφόσον ισχύουν οι σχετικές πληροφορίες, προηγείται η απόδοση της μέγιστης βαθμολογίας πριν ακόμη διερευνηθούν οι ευθύνες για το συμβάν.Η υπόθεση απέκτησε και πολιτικές διαστάσεις. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνος του ΚΤΕ Παιδείας Στέφανος Παραστατίδης κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση προς το υπουργείο Παιδείας, ζητώντας επίσημες απαντήσεις για όσα καταγγέλλονται.Ειδικότερα, στην ερώτησή του ζητά να διευκρινιστεί αν πράγματι υποψήφιοι εξετάστηκαν σε θέματα που είχαν ήδη χρησιμοποιηθεί την προηγούμενη ημέρα, εάν διατάχθηκε διοικητικός έλεγχος για τη διερεύνηση του περιστατικού, ποια όργανα έλαβαν τις σχετικές αποφάσεις, καθώς και αν αληθεύει ότι αποφασίστηκε η βαθμολόγηση συγκεκριμένων υποψηφίων με 100/100.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι, εφόσον οι πληροφορίες επιβεβαιωθούν, τίθενται σοβαρά ζητήματα ισονομίας, ίσης μεταχείρισης και διαφάνειας, τα οποία επηρεάζουν το κύρος των Πανελλαδικών Εξετάσεων.



Σε αναμονή για επίσημες απαντήσεις Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει αναλυτική επίσημη ανακοίνωση, που να απαντά σε όλα τα ζητήματα που έχουν τεθεί ενώ σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από το υπουργείο Παιδείας.



Σε κάθε περίπτωση, σχετικά με το ζήτημα τοποθετήθηκε δημοσίως ο καθηγητής μαθηματικών και εκπαιδευτικός αναλυτής, Γιάννης Ζαμπέλης, ο οποίος σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα εφιστά την προσοχή όλων, πριν εξαχθούν συμπεράσματα, καθώς, όπως σημειώνει, σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία του υπουργείου Παιδείας, οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ στα Νέα Ελληνικά, που έγραψαν φέτος 19 και 20 ήταν 7, ενώ πέρσι οι αντίστοιχοι υποψήφιοι ήταν 14.







Πιο αναλυτικά, στην ανάρτησή του αναφέρει τα εξής:



«Τις τελευταίες μέρες ακούγεται μια φήμη ότι σε ΕΠΑΛ δόθηκαν στο μάθημα Νέα Ελληνικά τα θέματα των ΓΕΛ που είχαν γράψει οι υποοψήφιοι την προηγούμενη μέρα. Για να "κουκουλώσει" το θέμα το Υπουργείο έβαλε λέει σε όλους τους υποψήφιους 100.



Λοιπόν για να ξέρουμε λιγάκι τι λέμε και να ψάχνουμε λίγο πριν αποδεχθούμε ότι μας πασάρουν. Οι υποψήφιοι στα Νέα Ελληνικά φέτος που έγραψαν από 19 έως 20 είναι 7. Οι αντίστοιχοι υποψήφιοι πέρυσι ήταν 14».



Τα κρίσιμα ερωτήματα παραμένουν έως αυτή τη στιγμή ανοικτά, αναφορικά με το τι ακριβώς συνέβη στο συγκεκριμένο εξεταστικό κέντρο, πόσοι υποψήφιοι επηρεάστηκαν, ποια διαδικασία ακολουθήθηκε για την αντιμετώπιση του περιστατικού και αν τελικά η φερόμενη απόφαση για καθολική βαθμολόγηση με άριστα ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.



Καθώς οι Πανελλαδικές Εξετάσεις αποτελούν μία από τις σημαντικότερες και πλέον αυστηρά οργανωμένες διαδικασίες του εκπαιδευτικού συστήματος, κάθε ενδεχόμενη απόκλιση από τις προβλεπόμενες διαδικασίες προκαλεί εύλογη ανησυχία στην εκπαιδευτική κοινότητα και στους υποψηφίους.



Οι απαντήσεις των αρμόδιων αρχών αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα πραγματικά περιστατικά και να διασφαλιστεί η εμπιστοσύνη στον θεσμό των Πανελλαδικών.