Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Ποσότητα 10,5 κιλών ακατέργαστης κάνναβης εντοπίστηκε στον Πειραιά, συνελήφθη ένας 21χρονος
Ποσότητα 10,5 κιλών ακατέργαστης κάνναβης εντοπίστηκε στον Πειραιά, συνελήφθη ένας 21χρονος
Η εκτιμώμενη αξία των ναρκωτικών που εντοπίστηκε υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ
Τις απογευματινές ώρες της Παρασκευής (3/7), στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών Ουσιών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) και του Γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, με τη συνδρομή των σκύλων ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών Κ9 «ΤΟΜΠΥ» και «ΚΕΛΥ», προέβησαν στη σύλληψη νεαρού άνδρα.
Ειδικότερα, ο 21χρονος εντοπίστηκε να επιβαίνει σε επιβατηγό – οχηματαγωγό πλοίο, πριν τον απόπλου του από τον λιμένα του Πειραιά και αφού τέθηκε σε διακριτική επιτήρηση, τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προέβησαν στη διενέργεια αστυνομικού ελέγχου στον ίδιο και στις αποσκευές του.
Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, βρέθηκαν σε σακίδιο πλάτης στον χώρο των αποσκευών, καθώς και σε αποσκευή στο σαλόνι του πλοίου, πέντε αεροστεγείς πλαστικές συσκευασίες με φυτικά αποσπάσματα ακατέργαστης κάνναβης (skunk), συνολικού μεικτού βάρους πέντε κιλών και 413 γραμμαρίων.
Ακολούθως, σε συντονισμό και κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, εντοπίστηκε, από στελέχη του Λιμεναρχείου Σύρου, κατόπιν ένδειξης του σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών Κ9 «ΜΑΚΙ», έτερη αποσκευή του συλληφθέντα εντός του πλοίου, στο εσωτερικό της οποίας βρέθηκαν πέντε (05) πλαστικές συσκευασίες περιέχουσες ομοίως φυτικά αποσπάσματα ακατέργαστης κάνναβης (skunk), συνολικού μικτού βάρους πέντε κιλών και 279 γραμμαρίων, οι οποίες και κατασχέθηκαν από την οικεία Λιμενική Αρχή.
Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά που διενεργεί την προανάκριση, επιπλέον κατασχέθηκαν μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας και ένα εισιτήριο επιβάτη με προορισμό την Κω. Το σύνολο των ουσιών, συνολικού μικτού βάρους 10,692kg, πρόκειται να αποσταλεί στο Γενικό Χημείο του Κράτους, με την εκτιμώμενη αξία τους να εκτιμάται στις 33.000 ευρώ.
Ειδικότερα, ο 21χρονος εντοπίστηκε να επιβαίνει σε επιβατηγό – οχηματαγωγό πλοίο, πριν τον απόπλου του από τον λιμένα του Πειραιά και αφού τέθηκε σε διακριτική επιτήρηση, τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προέβησαν στη διενέργεια αστυνομικού ελέγχου στον ίδιο και στις αποσκευές του.
Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, βρέθηκαν σε σακίδιο πλάτης στον χώρο των αποσκευών, καθώς και σε αποσκευή στο σαλόνι του πλοίου, πέντε αεροστεγείς πλαστικές συσκευασίες με φυτικά αποσπάσματα ακατέργαστης κάνναβης (skunk), συνολικού μεικτού βάρους πέντε κιλών και 413 γραμμαρίων.
Ακολούθως, σε συντονισμό και κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, εντοπίστηκε, από στελέχη του Λιμεναρχείου Σύρου, κατόπιν ένδειξης του σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών Κ9 «ΜΑΚΙ», έτερη αποσκευή του συλληφθέντα εντός του πλοίου, στο εσωτερικό της οποίας βρέθηκαν πέντε (05) πλαστικές συσκευασίες περιέχουσες ομοίως φυτικά αποσπάσματα ακατέργαστης κάνναβης (skunk), συνολικού μικτού βάρους πέντε κιλών και 279 γραμμαρίων, οι οποίες και κατασχέθηκαν από την οικεία Λιμενική Αρχή.
Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά που διενεργεί την προανάκριση, επιπλέον κατασχέθηκαν μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας και ένα εισιτήριο επιβάτη με προορισμό την Κω. Το σύνολο των ουσιών, συνολικού μικτού βάρους 10,692kg, πρόκειται να αποσταλεί στο Γενικό Χημείο του Κράτους, με την εκτιμώμενη αξία τους να εκτιμάται στις 33.000 ευρώ.
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