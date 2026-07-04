Στη φυλακή ο 28χρονος Τούρκος για τη δολοφονία 25χρονου ομοεθνή του στα Εξάρχεια
Στη φυλακή ο 28χρονος Τούρκος για τη δολοφονία 25χρονου ομοεθνή του στα Εξάρχεια
Σύμφωνα τη δικογραφία ο κατηγορούμενος για το συμβόλαιο θανάτου που θα εκτελούσε θα λάμβανε από τουρκική εγκληματική οργάνωση 1 εκατ. τουρκικές λίρες
Τον δρόμο για τις φυλακές πήρε σήμερα μετά την απολογία του ο 28χρονος τουρκικής καταγωγής, ο οποίος κατηγορείται για την εν ψυχρώ δολοφονία 25χρονου ομοεθνή του στις 13 Ιουνίου 2026 στα Εξάρχεια. Μάλιστα φέρεται να επέβαλε στην ανάκριση αίτημα για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.
Σύμφωνα με στοιχεία της δικογραφίας ο κατηγορούμενος για το συμβόλαιο θανάτου που θα εκτελούσε θα λάμβανε από τουρκική εγκληματική οργάνωση 1 εκατ. τουρκικές λίρες.
Στην απολογία του ο κατηγορούμενος φέρεται να ομολόγησε τη δολοφονία και σύμφωνα με τη συνήγορό του Βασιλική Ζωγραφίδου, ο 28χρονος ισχυρίστηκε ότι δεχόταν πιέσεις και απειλές σε βάρος της οικογένειάς του από ομοεθνείς του. Ακόμη φέρεται να υποστήριξε ότι εκείνη την ημέρα ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών.
Σύμφωνα με στοιχεία της δικογραφίας ο κατηγορούμενος για το συμβόλαιο θανάτου που θα εκτελούσε θα λάμβανε από τουρκική εγκληματική οργάνωση 1 εκατ. τουρκικές λίρες.
Στην απολογία του ο κατηγορούμενος φέρεται να ομολόγησε τη δολοφονία και σύμφωνα με τη συνήγορό του Βασιλική Ζωγραφίδου, ο 28χρονος ισχυρίστηκε ότι δεχόταν πιέσεις και απειλές σε βάρος της οικογένειάς του από ομοεθνείς του. Ακόμη φέρεται να υποστήριξε ότι εκείνη την ημέρα ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών.
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