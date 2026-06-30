Τέμπη: Σήμερα η εισαγγελική πρόταση για τα νέα αιτήματα των συνηγόρων υποστήριξης στη δίκη

Στο επίκεντρο βρίσκονται αιτήματα για νέους μάρτυρες, αλλαγές στη σειρά εξέτασής τους, άρση του επιστολικού απορρήτου, καθώς και για διεύρυνση και αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε βάρος ορισμένων κατηγορουμένων