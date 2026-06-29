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Συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών σε Μαντούδι και Αλόννησο, κατασχέθηκαν κάνναβη και κοκαΐνη
Συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών σε Μαντούδι και Αλόννησο, κατασχέθηκαν κάνναβη και κοκαΐνη
Καθοριστική ήταν η συνδρομή του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών «ΤΟΜΠΙ» στην επιχείρηση
Στη σύλληψη μιας 26χρονης από την Αλβανία και ενός 23χρονου προχώρησαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος οι οποίοι κατηγορούνται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, ενώ από τις έρευνες κατασχέθηκαν σημαντικές ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης.
Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια ελέγχου στο λιμάνι Κυμασίου Μαντουδίου, οι λιμενικοί εντόπισαν στην κατοχή της 26χρονης, μέσα στη χειραποσκευή της, μία νάιλον συσκευασία με 278,1 γραμμάρια κοκαΐνης, καθώς και τρεις νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους 1.024,83 γραμμαρίων.
Παράλληλα, κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 350 ευρώ, τα οποία βρέθηκαν στην κατοχή της συλληφθείσας.
Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 23χρονου φερόμενου ως παραλήπτη των ναρκωτικών στην Αλόννησο. Στην κατοχή του εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι και το απόγευμα του Σαββάτου από στελέχητης Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου με τη συνδρομή στελεχών της Λιμενικής Αρχής Μαντουδίου και του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. «ΤΟΜΠΙ»,
Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί ο Λιμενικός Σταθμός Μαντουδίου, ενώ οι δύο συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για παράβαση του Ν. 4139/2013 περί εξαρτησιογόνων ουσιών.
Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια ελέγχου στο λιμάνι Κυμασίου Μαντουδίου, οι λιμενικοί εντόπισαν στην κατοχή της 26χρονης, μέσα στη χειραποσκευή της, μία νάιλον συσκευασία με 278,1 γραμμάρια κοκαΐνης, καθώς και τρεις νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους 1.024,83 γραμμαρίων.
Παράλληλα, κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 350 ευρώ, τα οποία βρέθηκαν στην κατοχή της συλληφθείσας.
Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 23χρονου φερόμενου ως παραλήπτη των ναρκωτικών στην Αλόννησο. Στην κατοχή του εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι και το απόγευμα του Σαββάτου από στελέχητης Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου με τη συνδρομή στελεχών της Λιμενικής Αρχής Μαντουδίου και του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. «ΤΟΜΠΙ»,
Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί ο Λιμενικός Σταθμός Μαντουδίου, ενώ οι δύο συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για παράβαση του Ν. 4139/2013 περί εξαρτησιογόνων ουσιών.
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