Συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών σε Μαντούδι και Αλόννησο, κατασχέθηκαν κάνναβη και κοκαΐνη
ΕΛΛΑΔΑ
Διακίνηση ναρκωτικών Λιμενικό Σώμα Συλλήψεις

Συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών σε Μαντούδι και Αλόννησο, κατασχέθηκαν κάνναβη και κοκαΐνη

Καθοριστική ήταν η συνδρομή του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών «ΤΟΜΠΙ» στην επιχείρηση

Συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών σε Μαντούδι και Αλόννησο, κατασχέθηκαν κάνναβη και κοκαΐνη
Στη σύλληψη μιας 26χρονης από την Αλβανία και ενός 23χρονου προχώρησαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος οι οποίοι κατηγορούνται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, ενώ από τις έρευνες κατασχέθηκαν σημαντικές ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια ελέγχου στο λιμάνι Κυμασίου Μαντουδίου, οι λιμενικοί εντόπισαν στην κατοχή της 26χρονης, μέσα στη χειραποσκευή της, μία νάιλον συσκευασία με 278,1 γραμμάρια κοκαΐνης, καθώς και τρεις νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους 1.024,83 γραμμαρίων.

Παράλληλα, κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 350 ευρώ, τα οποία βρέθηκαν στην κατοχή της συλληφθείσας.



Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 23χρονου φερόμενου ως παραλήπτη των ναρκωτικών στην Αλόννησο. Στην κατοχή του εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι και το απόγευμα του Σαββάτου από στελέχητης Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου με τη συνδρομή στελεχών της Λιμενικής Αρχής Μαντουδίου και του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. «ΤΟΜΠΙ»,

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί ο Λιμενικός Σταθμός Μαντουδίου, ενώ οι δύο συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για παράβαση του Ν. 4139/2013 περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Thema Insights

Μεγάλος καλοκαιρινός διαγωνισμός με έπαθλο ένα MG3 Hybrid+ Excite

Η ΑΒ Βασιλόπουλος συνεχίζει να προσφέρει «όλα και κάτι παραπάνω» στην online αγοραστική εμπειρία, προσθέτοντας έναν ακόμη λόγο για εύκολες, γρήγορες και συμφέρουσες αγορές μέσα από το AB Eshop. Εδώ θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης