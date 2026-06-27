«Συνδύασα ποδόσφαιρο, μουσική και μάθηση», λέει ο 18χρονος ράπερ Εισαγγελέας που έγραψε 18.000 μόρια στις Πανελλαδικές

Τόνισε ότι κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας για τις εξετάσεις προσπαθούσε να συνδυάσει τις αγαπημένες του ασχολίες με το διάβασμα