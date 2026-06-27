Η προέλευση, η γεωλογική διαδρομή και η φυσική σύσταση είναι τα στοιχεία που καθορίζουν τον χαρακτήρα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΘΕΟΝΗ.
«Συνδύασα ποδόσφαιρο, μουσική και μάθηση», λέει ο 18χρονος ράπερ Εισαγγελέας που έγραψε 18.000 μόρια στις Πανελλαδικές
«Συνδύασα ποδόσφαιρο, μουσική και μάθηση», λέει ο 18χρονος ράπερ Εισαγγελέας που έγραψε 18.000 μόρια στις Πανελλαδικές
Τόνισε ότι κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας για τις εξετάσεις προσπαθούσε να συνδυάσει τις αγαπημένες του ασχολίες με το διάβασμα
Για την επιτυχία του στις πανελλαδικές εξετάσεις όπου κατάφερε να συγκεντρώσει 18.000 μόρια μίλησε ο 18χρονος ράπερ Γιώργης Σεντεμέντες, γνωστός και ως «Εισαγγελέας».
Ο νεαρός είπε στην ΕΡΤ ότι στόχος του είναι να μπει στη Νομική σχολή, ενώ παράλληλα θα ήθελε να συνδυάσει και τη μουσική και το ποδόσφαιρο.
Μάλιστα τόνισε ότι κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας για τις εξετάσεις προσπαθούσε να συνδυάσει τις αγαπημένες του ασχολίες με το διάβασμα. «Η πολλή αγάπη είναι το κλειδί για όλα. Αν υπάρχει πάθος, αγάπη και θέληση, όλα γίνονται», είπε.
«Είναι ο δρόμος του ανήφορου και εγώ δεν τον φοβήθηκα γιατί μου αρέσει να μην αφήνω πράγματα που τα αγαπάω επειδή επηρεάζομαι από άλλα. Συνδύασα και το ποδόσφαιρο και τη μουσική και πάνω απ’ όλα τη μάθηση», πρόσθεσε.
«Η διαφορά μου με άλλα παιδιά είναι ότι δεν έβλεπα τον χρόνο ως αντίπαλο, αλλά ως σύμμαχο, τον εκμεταλλεύτηκα σωστά και τον οργάνωσα», είπε επίσης ο 18χρονος.
«Επέλεξα στο διάβασμά μου να βάλω πάνω απ’ όλα την ποιότητα», εξήγησε και είπε ότι δεν χρειάζονται λίγες ώρες διάβασμα αλλά με συγκέντρωση και αφοσίωση.
Ο νεαρός είπε στην ΕΡΤ ότι στόχος του είναι να μπει στη Νομική σχολή, ενώ παράλληλα θα ήθελε να συνδυάσει και τη μουσική και το ποδόσφαιρο.
Μάλιστα τόνισε ότι κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας για τις εξετάσεις προσπαθούσε να συνδυάσει τις αγαπημένες του ασχολίες με το διάβασμα. «Η πολλή αγάπη είναι το κλειδί για όλα. Αν υπάρχει πάθος, αγάπη και θέληση, όλα γίνονται», είπε.
«Είναι ο δρόμος του ανήφορου και εγώ δεν τον φοβήθηκα γιατί μου αρέσει να μην αφήνω πράγματα που τα αγαπάω επειδή επηρεάζομαι από άλλα. Συνδύασα και το ποδόσφαιρο και τη μουσική και πάνω απ’ όλα τη μάθηση», πρόσθεσε.
«Η διαφορά μου με άλλα παιδιά είναι ότι δεν έβλεπα τον χρόνο ως αντίπαλο, αλλά ως σύμμαχο, τον εκμεταλλεύτηκα σωστά και τον οργάνωσα», είπε επίσης ο 18χρονος.
«Επέλεξα στο διάβασμά μου να βάλω πάνω απ’ όλα την ποιότητα», εξήγησε και είπε ότι δεν χρειάζονται λίγες ώρες διάβασμα αλλά με συγκέντρωση και αφοσίωση.
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