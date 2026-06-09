Βγήκε στην στεριά το φυτοπλαγκτόν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, δείτε βίντεο
Βγήκε στην στεριά το φυτοπλαγκτόν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, δείτε βίντεο
Η αποκρουστική εικόνα και η έντονη μυρωδιά κάνουν την κατάσταση για τους κατοίκους ανυπόφορη
Το φυτοπλαγκτόν όπως φαίνεται, ήρθε και θα μείνει για πολύ καιρό ακόμα στον Θερμαϊκό. Στα νέα πλάνα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, έχει καταγραφεί από ψηλά το λιμάνι της Θεσσαλονίκης το οποίο έχει αποκτήσει μια τεράστια καφέ λωρίδα που έχει καλύψει τα πάντα.
Τις προηγούμενες ημέρες, και κυρίως χθες, Δευτέρα (08/06), στην περιοχή φυσούσαν δυνατοί άνεμοι και αυτό είχε ως αποτέλεσμα το φυτοπλαγκτόν να βγει μέχρι την στεριά και να γεμίσει κατά μήκος, το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
Η αποκρουστική εικόνα και η έντονη μυρωδιά κάνουν την κατάσταση ανυπόφορη σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, με αποτέλεσμα ο κόσμος που θέλει να κάνει τη βόλτα του στην παραλία να το αποφεύγει και να επιλέγει άλλες διαδρομές.
Εκτός όμως από την αντιαισθητική εικόνα, το φυτοπλαγκτόν αποτελεί και μεγάλο κίνδυνο για διάφορα θαλάσσια Θείδη που διαβιούν σε εκείνα τα νερά, τα οποία στερούνται το οξύγονό τους με αποτέλεσμα να πεθαίνουν.
Τις προηγούμενες ημέρες, και κυρίως χθες, Δευτέρα (08/06), στην περιοχή φυσούσαν δυνατοί άνεμοι και αυτό είχε ως αποτέλεσμα το φυτοπλαγκτόν να βγει μέχρι την στεριά και να γεμίσει κατά μήκος, το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
Η αποκρουστική εικόνα και η έντονη μυρωδιά κάνουν την κατάσταση ανυπόφορη σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, με αποτέλεσμα ο κόσμος που θέλει να κάνει τη βόλτα του στην παραλία να το αποφεύγει και να επιλέγει άλλες διαδρομές.
Εκτός όμως από την αντιαισθητική εικόνα, το φυτοπλαγκτόν αποτελεί και μεγάλο κίνδυνο για διάφορα θαλάσσια Θείδη που διαβιούν σε εκείνα τα νερά, τα οποία στερούνται το οξύγονό τους με αποτέλεσμα να πεθαίνουν.
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