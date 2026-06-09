Στην καρότσα του αγροτικού καθόταν ο 16χρονος που σκοτώθηκε στην Καστοριά, οδηγούσε 17χρονος χωρίς δίπλωμα
Στην καρότσα του αγροτικού καθόταν ο 16χρονος που σκοτώθηκε στην Καστοριά, οδηγούσε 17χρονος χωρίς δίπλωμα
Στο όχημα επέβαιναν συνολικά οκτώ άτομα - Ο ανήλικος οδηγός και οι γονείς του συνελήφθησαν από τις Αρχές
Στην καρότσα του αγροτικού οχήματος βρισκόταν ο 16χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα Τρίτης, στην Καστοριά.
Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 03:30 σε αγροτικό δρόμο πλησίον της περιοχής Δασάκι Μεσοποταμίας όταν το αγροτικό εξετράπη της πορείας του και ανετράπη.
Όπως προέκυψε από τα στοιχεία που έχει συγκεντρωθεί η ΕΛ.ΑΣ., στο όχημα επέβαιναν συνολικά οκτώ άτομα, ενώ το τιμόνι κρατούσε ένας 17χρονος. Μέσα στην καμπίνα του αυτοκινήτου ήταν ένας 19χρονος και ένας 17χρονος, ενώ στην καρότσα επέβαιναν το 16χρονο θύμα, δύο 17χρονος, ένας 27χρονος και ένας 20χρονος.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Μεσοποταμίας, Παντελή Κωνσταντίνου, το αυτοκίνητο που κινούταν σε αγροτικό δρόμο για άγνωστο λόγο, εξετράπη της πορείας του, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, βγήκε εκτός δρόμου και κατέληξε στα χωράφια, με αποτέλεσμα τα άτομα που ήταν στην καρότσα να πέσουν στο χωράφι ενώ ο 16χρονος καταπλακώθηκε από το όχημα ελάχιστα μέτρα μακριά.
Μετά το δυστύχημα ο ανήλικος οδηγός συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση με αποτέλεσμα το θάνατο και οι γονείς του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 03:30 σε αγροτικό δρόμο πλησίον της περιοχής Δασάκι Μεσοποταμίας όταν το αγροτικό εξετράπη της πορείας του και ανετράπη.
Όπως προέκυψε από τα στοιχεία που έχει συγκεντρωθεί η ΕΛ.ΑΣ., στο όχημα επέβαιναν συνολικά οκτώ άτομα, ενώ το τιμόνι κρατούσε ένας 17χρονος. Μέσα στην καμπίνα του αυτοκινήτου ήταν ένας 19χρονος και ένας 17χρονος, ενώ στην καρότσα επέβαιναν το 16χρονο θύμα, δύο 17χρονος, ένας 27χρονος και ένας 20χρονος.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Μεσοποταμίας, Παντελή Κωνσταντίνου, το αυτοκίνητο που κινούταν σε αγροτικό δρόμο για άγνωστο λόγο, εξετράπη της πορείας του, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, βγήκε εκτός δρόμου και κατέληξε στα χωράφια, με αποτέλεσμα τα άτομα που ήταν στην καρότσα να πέσουν στο χωράφι ενώ ο 16χρονος καταπλακώθηκε από το όχημα ελάχιστα μέτρα μακριά.
Μετά το δυστύχημα ο ανήλικος οδηγός συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση με αποτέλεσμα το θάνατο και οι γονείς του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
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