Τουριστικό λεωφορείο που μετέφερε επιβάτες κρουαζιέρας συγκρούστηκε με μπετονιέρα στην Κέρκυρα
ΕΛΛΑΔΑ
Κέρκυρα Τροχαίο

Τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 26 Μαΐου στο Νησάκι Κέρκυρας, όταν τουριστικό λεωφορείο που μετέφερε επιβάτες κρουαζιέρας συγκρούστηκε με μπετονιέρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kerkyrasimera.gr, από τη σύγκρουση δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ωστόσο προκλήθηκαν ζημιές κυρίως στην αριστερή πλευρά του λεωφορείου. Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στους επιβάτες, οι οποίοι παρέμειναν στο σημείο μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες ενέργειες.

Η κυκλοφορία στην περιοχή διακόπηκε προσωρινά, καθώς χρειάστηκε να απομακρυνθούν τα δύο οχήματα από το οδόστρωμα. Λίγη ώρα αργότερα η κίνηση αποκαταστάθηκε και η κυκλοφορία διεξαγόταν κανονικά.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
