Η ΟΥΝΦΙΚΥΠ καταγγέλλει παραβίαση της νεκρής ζώνης στην Κύπρο από «προσωπικό ασφαλείας» των Τουρκοκυπρίων
Ο Εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του OHE Στεφάν Ντουζαρίκ ανακοίνωσε ότι η OYNΦΙΚΥΠ έχει ενισχύσει την παρουσία της στην περιοχή του οροπεδίου της Πύλας, μετά τη διαπίστωση «μη εξουσιοδοτημένης εισόδου προσωπικού ασφαλείας των Τουρκοκυπρίων» εντός της ουδέτερης ζώνης.
Όπως ανέφερε κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων στη Νέα Υόρκη, «οι ειρηνευτικές δυνάμεις έχουν αυξήσει τις περιπολίες και διατηρούν εμφανή παρουσία επί του εδάφους», ενώ η Δύναμη παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην περιοχή.
Ο κ. Ντουζαρίκ υπογράμμισε ότι η ΟΥΝΦΙΚΥΠ «επαναλαμβάνει πως κάθε μη εξουσιοδοτημένη είσοδος, παρουσία ή δραστηριότητα εντός της ουδέτερης ζώνης συνιστά παραβίαση της εντολής της Αποστολής», προσθέτοντας ότι «ο σεβασμός της εντολής της Αποστολής είναι ουσιώδης για τη διατήρηση της σταθερότητας σε αυτή την ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή».
Σύμφωνα με τον κ. Ντουζαρίκ, η ειρηνευτική δύναμη «βρίσκεται σε ενεργό επικοινωνία με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη» με στόχο «την αποκατάσταση του προϋφιστάμενου καθεστώτος» και την αποτροπή ενεργειών που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την κατάσταση επί του πεδίου.
Τόνισε ότι «η διατήρηση της ηρεμίας και της σταθερότητας σε όλο το μήκος της ουδέτερης ζώνης παραμένει η ύψιστη προτεραιότητα των ειρηνευτικών επιχειρήσεων».
