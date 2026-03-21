Απεργία διαρκείας για τα πρατήρια καυσίμων στις Κυκλάδες: Τι αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι βενζινοπώλες
ΕΛΛΑΔΑ
Κυκλάδες απεργία Βενζινοπώλες

Ζητούν την άμεση κατάργηση του πλαφόν ή τουλάχιστον την επαναφορά του στα προηγούμενα επίπεδα

Σε επ' αόριστον απεργία κατεβαίνουν οι πρατηριούχοι Κυκλάδων από τη Δευτέρα 23 Μαρτίου, αντιδρώντας στην επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους.

Οι πρατηριούχοι ζητούν την άμεση κατάργηση του πλαφόν ή τουλάχιστον την επαναφορά του στα προηγούμενα επίπεδα και αντ' αυτού την προστασία του καταναλωτή με άλλες οικονομικές ελαφρύνσεις (προσωρινή μείωση του ΦΠΑ ή του ΕΦΚ).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «η πρακτική της κυβέρνησης να επιβάλει πλαφόν κερδοφορίας 0,967 λεπτά το λίτρο + ΦΠΑ στους πρατηριούχους, οι οποίοι είναι ο τελευταίος κρίκος της αλυσίδας, είναι καταστροφική για τον κλάδο και αποδεδειγμένα δεν ωφελεί και τον καταναλωτή».

Αναφερόμενοι συγκεκριμένα στα νησιά των Κυκλάδων, οι πρατηριούχοι εξηγούν πως οι τιμές στην περιοχή, προ πολέμου, κυμαίνονταν περίπου στο 1,95 ευρώ για την απλή αμόλυβδη και στο 1,76 ευρώ για το απλό πετρέλαιο κίνησης. Δύο εβδομάδες μετά, ύστερα από την επιβολή του πλαφόν, η τιμή της απλής αμόλυβδης βρίσκεται ήδη στα 2,07 ευρώ και στα 2,03 ευρώ το απλό πετρέλαιο, με αυξητικές τάσεις.

«Λόγω της ιδιαίτερης προσβασιμότητας των Κυκλάδων, που αυξάνει το μεταφορικό κόστος, και σε συνδυασμό με τη χαμηλή αγοραστική δύναμη του χειμώνα, κανένας πρατηριούχος στις Κυκλάδες δεν μπορεί να επιβιώσει με αυτή την κερδοφορία», αναφέρουν χαρακτηριστικά, προειδοποιώντας ότι πολλοί επαγγελματίες του κλάδου ήδη οδηγούνται στην καταστροφή και πως πολλά πρατήρια θα αναγκαστούν να κλείσουν.

Οι πρατηριούχοι των Κυκλάδων ζητούν την κατανόηση και τη συμπαράσταση των κατοίκων και ανακοινώνουν παράλληλα ότι έχουν ήδη ξεκινήσει οι διαδικασίες για την ίδρυση Συλλόγου Πρατηριούχων Κυκλάδων με σκοπό την ένωση, την συζήτηση, και την επίλυση των προβλημάτων των νησιών.

Thema Insights

