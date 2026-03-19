«Επεσαν από τα σύννεφα για τα παιδιά τους» οι γονείς που πλήρωσαν 7.000 ευρώ για τις ζημιές τους σε σχολεία της Θέρμης
Εννέα ανήλικοι μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου ήταν πρωταγωνιστές στα περιστατικά ακραίων βανδαλισμών σε δύο σχολικές εγκαταστάσεις του Δήμου Θέρμης
Έπεσαν από τα σύννεφα οι γονείς μόλις ενημερώθηκαν ότι τα δικά τους παιδιά προκάλεσαν καταστροφές χιλιάδων ευρώ σε δύο σχολεία της Θέρμης Θεσσαλονίκης και συμφώνησαν να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη και να καλύψουν τις ζημιές αφότου είδαν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας που κατέγραψε τις κινήσεις των ανηλίκων.
Πρωταγωνιστές στα περιστατικά ακραίων βανδαλισμών σε δύο σχολικές εγκαταστάσεις του Δήμου Θέρμης ήταν εννέα ανήλικοι, μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, ενώ το συνολικό κόστος που κατέβαλαν οι γονείς τους, προκειμένου να αποκατασταθούν οι ζημιές και να αποφευχθεί η ποινική διαδικασία, ανήλθε περίπου στις 7.000 ευρώ.
«Δεν ξέρω αν πρέπει να χαίρομαι ή να λυπάμαι. Πιο πολύ λυπάμαι για αυτό που έγινε. Το ότι τα παιδιά παραδέχθηκαν την πράξη τους είναι θετικό. Ας γίνει ένα παράδειγμα προς αποφυγή και για άλλα σχολεία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Παιδείας, Στέλιος Αποστόλου.
Ο ίδιος ενημερώθηκε για τους βανδαλισμούς που σημειώθηκαν το καλοκαίρι του 2025 στο 7ο Νηπιαγωγείο Θέρμης από τη διευθύντρια του σχολείου, λίγο πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι για τη νέα χρονιά. Αμέσως, όπως εξήγησε, κατατέθηκε μήνυση στην αστυνομία, ενώ για την ταυτοποίηση των δραστών αξιοποιήθηκε το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας παρακείμενου σχολείου.
«Η έρευνα της αστυνομίας κράτησε μήνες και κάποια στιγμή μας ενημέρωσαν ότι εντόπισαν ποια παιδιά έκαναν τους βανδαλισμούς. Κάλεσα τους τέσσερις γονείς, οι οποίοι στην αρχή αντέδρασαν. Όμως η αστυνομία επέμενε και όταν τους κάλεσε και είδαν το καταγεγραμμένο υλικό, πείστηκαν», ανέφερε, εξηγώντας ότι ο Δήμος προχώρησε στην αποκατάσταση των ζημιών και ύστερα ενημέρωσε τους γονείς πως θα πρέπει να επιμεριστούν τη δαπάνη. «Ήθελαν λίγο χρόνο να το συνειδητοποιήσουν. Το παραδέχτηκαν και συμφώνησαν να πληρώσουν. Η άλλη λύση ήταν ο Δήμος να κινηθεί δικαστικά, κάτι που κανείς δεν ήθελε», σημείωσε ο κ. Αποστόλου.
Σύμφωνα με τον ίδιο, όταν οι γονείς βεβαιώθηκαν για την εμπλοκή των παιδιών τους, ανέφεραν ότι «ήταν κι άλλοι», όμως οι ανήλικοι δεν θέλησαν να κατονομάσουν τους υπόλοιπους συμμετέχοντες. «Σοκαρίστηκαν που είδαν τα παιδιά τους, καθώς πρόκειται για αξιοπρεπείς ανθρώπους. Έπεσαν από τα σύννεφα, όπως γίνεται συνήθως».
Όσον αφορά το δεύτερο σχολείο, όπου σημειώθηκαν βανδαλισμοί το φθινόπωρο του ίδιου έτους, διαπιστώθηκε ότι άλλοι πέντε μαθητές ευθύνονται για ζημιές ύψους 2.500 ευρώ στο Νηπιαγωγείο Σουρωτής. Και εκεί ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία αποζημίωσης από τους γονείς «Παραδέχτηκαν το σφάλμα και το αποκατέστησαν αμέσως μόνοι τους».
Είναι χαρακτηριστικό ότι σε άλλο σχολείο, αυτή φορά στις Αγίας Παρασκευής, όπως είπε ο αντιδήμαρχος, πριν από ενάμιση μήνα «έκοψαν με κόφτη το καλώδιο από ρεύμα κυκλοφορίας του σχολείου και θα μπορούσαν να είχαν σκοτωθεί. Έσπασαν κάγκελα και τζάμια απορώ πώς δεν κόπηκαν».
Περιγράφοντας την εικόνα που αντίκρισε, η διευθύντρια του 7ου Νηπιαγωγείου Θέρμης στο Τριάδι, Ναταλία Καρτάλη, ανέφερε ότι «δεν υπήρχε σημείο στην αυλή χωρίς σπασμένα γυαλιά, σκουπίδια και κατεστραμμένα καρεκλάκια». Όπως είπε, οι δράστες μπήκαν στον χώρο σπάζοντας τους προκάτ τοίχους. «Στα βίντεο είδαμε να κρατάνε αντικείμενα και να χτυπάνε τους τοίχους. Δεν πήραν τίποτα· απλά έσπασαν πίνακες, κλιματιστικά, μόνιτορ, υπολογιστές και θρανία. Ό,τι υπήρχε μέσα, το κατέστρεψαν».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα