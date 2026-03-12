Πώς η ανακύκλωση αποτσίγαρων μπορεί να μειώσει τη ρύπανση και πώς η METRO, μέσα από τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα #gopafree, συμβάλλει έμπρακτα σε αυτή την προσπάθεια
Παρέα ατόμων μαχαίρωσε 20χρονο με νυστέρι στο Λουτράκι, αναζητούνται οι δράστες
Παρέα ατόμων μαχαίρωσε 20χρονο με νυστέρι στο Λουτράκι, αναζητούνται οι δράστες
Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση
Ένα νέο περιστατικό βίας σημειώθηκε στο Λουτράκι.
Σύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίδας loutrakiblog.gr, περίπου στις 7 το πρωί σήμερα, 20χρονος μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο Κέντρο Υγείας Λουτρακίου.
Ο νεαρός είχε δεχθεί επίθεση από παρέα ατόμων στο πάρκο της Δεξαμενής, φέροντας πολλές μαχαιριές από νυστέρι στο πρόσωπο, στην κοιλιά και στα πόδια, ενώ είχε και μώλωπες από χτυπήματα στο πρόσωπο και το στήθος.
Οι γιατροί του Κέντρου Υγείας του παρείχαν άμεσα τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου για περαιτέρω εξετάσεις.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία, καθώς τα τραύματα που φέρει είναι επιφανειακά, ενώ αναμένεται να λάβει εξιτήριο.
Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση, ενώ αναζητούν τα άτομα που επιτέθηκαν στον νεαρό.
Σύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίδας loutrakiblog.gr, περίπου στις 7 το πρωί σήμερα, 20χρονος μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο Κέντρο Υγείας Λουτρακίου.
Ο νεαρός είχε δεχθεί επίθεση από παρέα ατόμων στο πάρκο της Δεξαμενής, φέροντας πολλές μαχαιριές από νυστέρι στο πρόσωπο, στην κοιλιά και στα πόδια, ενώ είχε και μώλωπες από χτυπήματα στο πρόσωπο και το στήθος.
Οι γιατροί του Κέντρου Υγείας του παρείχαν άμεσα τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου για περαιτέρω εξετάσεις.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία, καθώς τα τραύματα που φέρει είναι επιφανειακά, ενώ αναμένεται να λάβει εξιτήριο.
Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση, ενώ αναζητούν τα άτομα που επιτέθηκαν στον νεαρό.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα