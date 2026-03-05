To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ και στην απλή έκδοση και στην έκδοση με τις προσφορές

«Ο αυτοσαρκασμός δεν είναι άμυνα, είναι τρόπος ζωής»Στον απόηχο των θριαμβευτικών εμφανίσεων επί σκηνής στις βραδιές για την επιλογή του τραγουδιού που θα μας εκπροσωπήσει στη Eurovision, η γυναίκα πίσω από τη stand up comedian έχει πολλά ακόμα να μας πει«Η “Νύφη” είναι πάθος στο χείλος του γκρεμού. Είναι επανάσταση»Ανάμεσα σε μια πιθανή οσκαρική νίκη και τη νέα της ταυτότητα ως μητέρα, η Ιρλανδή πρωταγωνίστρια μιλά για τέρατα, αγάπη και τη δύναμη μιας γυναίκας να ξαναγεννιέται με τους δικούς της όρους, όπως στη νέα της ταινία18 Υπέροχες γυναίκες & ιστορίες δύναμηςΜε επιχειρηματική, επιστημονική, πολιτιστική και ανθρωπιστική δράση, μητέρες και δημιουργοί, ηγέτιδες και συνοδοιπόροι, δυνατές και τρυφερές, οι γυναίκες του Gala κάνουν τον κόσμο καλύτεροToείναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.Τοείναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.Το, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί κάθε Κυριακήκαι αποτελεί το κεντρικό της ένθετο, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.