To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ και στην απλή έκδοση και στην έκδοση με τις προσφορές

Διαβάστε στο Gala που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ :
Κατερίνα Βρανά
«Ο αυτοσαρκασμός δεν είναι άμυνα, είναι τρόπος ζωής»
Στον απόηχο των θριαμβευτικών εμφανίσεων επί σκηνής στις βραδιές για την επιλογή του τραγουδιού που θα μας εκπροσωπήσει στη Eurovision, η γυναίκα πίσω από τη stand up comedian έχει πολλά ακόμα να μας πει
Τζέσι Μπάκλεϊ
«Η “Νύφη” είναι πάθος στο χείλος του γκρεμού. Είναι επανάσταση»
Ανάμεσα σε μια πιθανή οσκαρική νίκη και τη νέα της ταυτότητα ως μητέρα, η Ιρλανδή πρωταγωνίστρια μιλά για τέρατα, αγάπη και τη δύναμη μιας γυναίκας να ξαναγεννιέται με τους δικούς της όρους, όπως στη νέα της ταινία
A woman’s world special
18 Υπέροχες γυναίκες & ιστορίες δύναμης
Με επιχειρηματική, επιστημονική, πολιτιστική και ανθρωπιστική δράση, μητέρες και δημιουργοί, ηγέτιδες και συνοδοιπόροι, δυνατές και τρυφερές, οι γυναίκες του Gala κάνουν τον κόσμο καλύτερο
