Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε σε σπίτι στο Λουτράκι, δείτε βίντεο
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν και επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με επτά οχήματα και εθελοντές - Το σπίτι υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές
Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (26/2) σε σπίτι στην οδό Ονείρω, στα Άσπρα Χώματα Λουτρακίου.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν και επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με επτά οχήματα και εθελοντές.
Στο βίντεο φαίνονται να αναβλύζουν μαύρα σύννεφα καπνού από το σπίτι, το οποίο υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.
Κατεσβέσθη 🔥 #πυρκαγιά σε μονοκατοικία στο Λουτράκι Κορινθίας. Επιχείρησαν 18 🧑 #πυροσβέστες με 7 🚒 οχήματα. pic.twitter.com/qdKZww1KAT— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 26, 2026
