H στιγμή που εξουδετερώνεται θαλάσσια νάρκη στο λιμάνι της Νάξου: Δείτε βίντεο
Η νάρκη είχε εντοπιστεί από ιδιοκτήτη αλιευτικού σκάφους, μεταφέρθηκε λίγο έξω από το λιμάνι όπου και έγινε η ελεγχόμενη έκρηξη
Εντυπωσιακό βίντεο με της ελεγχόμενη έκρηξη της νάρκης που εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή της Νάξου κάνει τον γύρο του διαδικτύου, καθώς σύμφωνα με το cyclades24.gr, ολοκληρώθηκε χθες το πρωί η επιχείρηση εξουδετέρωσής της.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η νάρκη είχε βρεθεί το Σάββατο από ιδιοκτήτη αλιευτικού σκάφους, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Ακολούθησε οργανωμένη επιχείρηση για την ασφαλή μεταφορά του στο τουριστικό καταφύγιο του λιμένα Νάξου, όπου και φυλασσόταν υπό συνεχή επιτήρηση από στελέχη του Λιμεναρχείου, με περιορισμένη πρόσβαση στον χώρο.
Όπως είχε ανακοινωθεί, από τις 07:00 το πρωί της Πέμπτης τέθηκαν σε ισχύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας.
Δείτε φωτογραφίες
Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, χωρίς να προκύψει κανένα πρόβλημα, ενώ μετά το πέρας της διαδικασίας οι περιορισμοί ήρθησαν σταδιακά.
Η εξουδετέρωση πραγματοποιήθηκε από Ομάδα Εξουδετέρωσης Ναρκών του Πολεμικού Ναυτικού με ελεγχόμενη έκρηξη και υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Στο σημείο βρίσκονταν, πέρα από τους άνδρες του Λιμενικού, δυνάμεις της Πυροσβεστικής καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για παν ενδεχόμενο.
Νάξος: Η στιγμή εξουδετέρωσης της νάρκης με ελεγχόμενη έκρηξη pic.twitter.com/Elqu1isdgf— cyclades24 (@cyclades24) February 19, 2026
