Προσποιήθηκε εργαζόμενο της Microsoft και απέσπασε 15.000 ευρώ από 22χρονο στην Πάτρα
Ο δράστης ισχυρίστηκε ότι είχαν εντοπιστεί πολλαπλές παραβιάσεις στον υπολογιστή του 22χρονου και με το πρόσχημα τεχνικού ελέγχου, τον έπεισε να εγκαταστήσει μία εφαρμογή απομακρυσμένης πρόσβασης
Θύμα ηλεκτρονικής απάτης έπεσε ένας 22χρονος στην Πάτρα με αποτέλεσμα να χάσει 15.000 ευρώ.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το tempo24, ο νεαρός κατήγγειλε στην Αστυνομία ότι δέχθηκε κλήση από έναν άγνωστο άνδρα, ο οποίος συστήθηκε ως ειδικός συνεργάτης της Microsoft στον τομέα καταπολέμησης ηλεκτρονικού εγκλήματος.
Ο δράστης ισχυρίστηκε ότι είχαν εντοπιστεί πολλαπλές παραβιάσεις στον υπολογιστή του 22χρονου και με το πρόσχημα τεχνικού ελέγχου, τον έπεισε να εγκαταστήσει εφαρμογή απομακρυσμένης πρόσβασης.
Στη συνέχεια το θύμα, αφού πείστηκε, συνδέθηκε στο e-banking του, όπως του ζητήθηκε, με αποτέλεσμα ο άγνωστος να αποκτήσει πλήρη έλεγχο του λογαριασμού του.
Λίγη ώρα αργότερα, ο 22χρονος ενημερώθηκε τηλεφωνικά από την τράπεζά του πως από τον λογαριασμό του έγινε μεταφορά συνολικού ύψους 15.000 ευρώ με έμβασμα σε άλλη τράπεζα.
Η Αστυνομία διεξάγει έρευνα για το περιστατικό.
