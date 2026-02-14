Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Νεκρός 54χρονος στην Αρχαία Ολυμπία: Καταπλακώθηκε από τρακτέρ
Το θύμα φέρεται να εκτελούσε αγροτικές εργασίες όταν για άγνωστη προς το παρόν αιτία το τρακτέρ ανατράπηκε και τον καταπλάκωσε
Νεκρός είναι ένας 54χρονος που καταπλακώθηκε από τρακτέρ στη Νεράιδα της Αρχαίας Ολυμπίας.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ilialive.gr, ο άνδρας μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πύργου ένας 54χρονος από τη Νεράιδα Αρχ. Ολυμπίας.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο 54χρονος εκτελούσε εργασίες σε χωράφι, όταν υπό άγνωστες για την ώρα συνθήκες, το τρακτέρ του ανετράπη με αποτέλεσμα να τον καταπλακώσει.
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, συγχωριανοί του έσπευσαν στο σημείο και τον απεγκλώβισαν, ενώ στη συνέχεια ειδοποίησαν Πυροσβεστική και ΕΚΑΒ. Παράλληλα τον έβαλαν σε καρότσα αγροτικού για να κερδίσουν χρόνο λόγω του σοβαρού τραυματισμού να τον μεταφέρουν έως ότου συναντήσουν το ασθενοφόρο.
