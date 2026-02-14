ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Έκτακτο δελτίο καιρού: Νέα επιδείνωση από αύριο Τρίτη με καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και χαλαζοπτώσεις

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μποτιλιάρισμα στη λεωφόρο Αθηνών και στην άνοδο του Κηφισού - Κλειστή από Ασπρόπυργο μέχρι Φυλή προς Αεροδρόμιο η Αττική Οδός

Νεκρός 54χρονος στην Αρχαία Ολυμπία: Καταπλακώθηκε από τρακτέρ
ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεία Αρχαία Ολυμπία Τρακτέρ

Νεκρός 54χρονος στην Αρχαία Ολυμπία: Καταπλακώθηκε από τρακτέρ

Το θύμα φέρεται να εκτελούσε αγροτικές εργασίες όταν για άγνωστη προς το παρόν αιτία το τρακτέρ ανατράπηκε και τον καταπλάκωσε

Νεκρός 54χρονος στην Αρχαία Ολυμπία: Καταπλακώθηκε από τρακτέρ
Νεκρός είναι ένας 54χρονος που καταπλακώθηκε από τρακτέρ στη Νεράιδα της Αρχαίας Ολυμπίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ilialive.gr, ο άνδρας μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πύργου ένας 54χρονος από τη Νεράιδα Αρχ. Ολυμπίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο 54χρονος εκτελούσε εργασίες σε χωράφι, όταν υπό άγνωστες για την ώρα συνθήκες, το τρακτέρ του ανετράπη με αποτέλεσμα να τον καταπλακώσει.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, συγχωριανοί του έσπευσαν στο σημείο και τον απεγκλώβισαν, ενώ στη συνέχεια ειδοποίησαν Πυροσβεστική και ΕΚΑΒ. Παράλληλα τον έβαλαν σε καρότσα αγροτικού για να κερδίσουν χρόνο λόγω του σοβαρού τραυματισμού να τον μεταφέρουν έως ότου συναντήσουν το ασθενοφόρο.

Thema Insights

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης