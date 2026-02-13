Καταδίωξη στο Καματερό: Χειροπέδες σε δύο Ρομά που προσποιούνταν τους υπαλλήλους και έκλεβαν ηλικιωμένους
Καταδίωξη στο Καματερό: Χειροπέδες σε δύο Ρομά που προσποιούνταν τους υπαλλήλους και έκλεβαν ηλικιωμένους

Οι αστυνομικοί έκαναν σήμα στο αυτοκίνητο που επέβαιναν οι δύο άνδρες, 27 και 22 ετών, προκειμένου να τους ελέγξουν - Εκείνοι υπάκουσαν, ανέπτυξαν ταχύτητα και επιχείρησαν να διαφύγουν

Παναγιώτης Βλαχουτσάκος, Μαρίνος Αλειφέρης
Χειροπέδες σε δύο νεαρούς Ρομά πέρασαν το μεσημέρι της Πέμπτης (12/2) αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, έπειτα από καταδίωξη που ξεκίνησε από την οδό Παπάγου στο Καματερό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί έκαναν σήμα στο αυτοκίνητο που επέβαιναν οι δύο άνδρες, 27 και 22 ετών, προκειμένου να τους ελέγξουν. Εκείνοι υπάκουσαν, ανέπτυξαν ταχύτητα και επιχείρησαν να διαφύγουν.

Ακολούθησε καταδίωξη και τελικά το όχημα των νεαρών ακινητοποιήθηκε στη συμβολή των οδών Φυλής και Σαρανταπόρου. Ο 27χρονος συνελήφθη επί τόπου, ο 22χρονος λίγο πιο κάτω έπειτα από πεζή καταδίωξη.

Εντός του αυτοκινήτου τους οι αστυνομικοί εντόπισαν τιμαλφή και, όταν τους προσήγαγαν στο τμήμα, τους αναγνώρισε μία 70χρονη γυναίκα από την Πετρούπολη, ως δράστες κλοπής σε βάρος της (είχαν προσποιηθεί υπάλληλους εταιρείας ρεύματος).

Η έρευνα για τη διαλεύκανση της πλήρους δράσης τους συνεχίζεται.
