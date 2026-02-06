Αστυνομικός έσωσε την τελευταία στιγμή ηλικιωμένους στο Κορωπί: «Ήμουν σχεδόν αναίσθητος και μου φώναζε δεν σε αφήνω», δείτε βίντεο
Αστυνομικός Ηλικιωμένοι Κορωπί Ζευγάρι

Την ημέρα της φονικής κακοκαιρίας στην Αττική, στις 21 Ιανουαρίου, ο αστυνομικός χρησιμοποίησε σεντόνια για να φτιάξει αυτοσχέδιο σχοινί ώστε το ζευγάρι των ηλικιωμένων να διασχίσει τα ορμητικά νερά

Δραματική ήταν η διάσωση ενός ζευγαριού ηλικιωμένων στο Κορωπί από αστυνομικό στις 21 Ιανουαρίου, ημέρα της μεγάλης κακοκαιρίας στην Αττική στην οποία έχασε τη ζωή της μια γυναίκα στη Γλυφάδα.

Στο βίντεο που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας φαίνεται πώς ο αστυνομικός χρησιμοποίησε σεντόνια για να δημιουργήσει ένα αυτοσχέδιο σχοινί προκειμένου να βοηθήσει το ζευγάρι να διασχίσει τα ορμητικά νερά.



Όπως περιγράφει ο άνδρας που σώθηκε από τον αστυνομικό, «οι δρόμοι εκεί που ήμουν στην οδό Λαμπντρών έγιναν ποτάμια και το αυτοκίνητο άρχισε να επιπλέει σαν βαρκα. Το εγκαταλείψαμε, σκαρφαλώσαμε σε συρματοπλέγματα να πιαστούμε μέχρι που ήρθε η Άμεση Δράση».

«Μας πέρασε έναν έναν. Εγώ πέρασα δεύτερος. Κάποια στιγμή έπεσα, με έπιασε με αυταπάρνηση με κράτησε και με κίνδυνο της ζωής του με βοήθησε. Εγώ ήμουν αναίσθητος όταν πέρασα απέναντι. Όταν έπεσα θυμάμαι τον αστυνομικό να μου φωνάζει "δεν σε αφήνω"» συνέχισε ο άνδρας.

«Ευτυχώς γλιτώσαμε με τις μικρότερες δυνατές απώλειες με ένα αυτοκίνητο μείον και ένα κάταγμα στον αστράγαλο» κατέληξε για όσα συνέβησαν στο Κορωπί.
