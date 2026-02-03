Πίσω από την πιο συχνή καθημερινή συνήθεια βρίσκονται επιλογές που στηρίζονται στην αξιοπιστία μιας μάρκας και την υψηλή ποιότητα ενός προϊόντος
Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται μοναχός έπειτα από τροχαίο στα διόδια Λογγού
Από το ατύχημα τραυματίστηκαν κι άλλοι τρεις μοναχοί που επέβαιναν στο όχημα, με την κατάστασή τους να μην εμπνέει ανησυχία
Σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται μοναχός μετά από σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στα διόδια του Λογγού, στο ρεύμα κυκλοφορίας από Καρδίτσα προς Τρίκαλα.
Σύμφωνα με το trikalaopinion.gr, ο μοναχός φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, με τους θεράποντες ιατρούς να κρίνουν αναγκαία την άμεση διασωλήνωσή του, ενώ η κατάστασή του χαρακτηρίζεται κρίσιμη.
Σημειώνεται ότι στο όχημα επέβαιναν άλλοι τρεις μοναχοί, που υπέστησαν ελαφρύτερα τραύματα και παραμένουν υπό ιατρική παρακολούθηση, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα στο οποίο επέβαιναν οι τέσσερις μοναχοί εξετράπη της πορείας του, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, προκειμένου να συνδράμουν στον απεγκλωβισμό και στην ασφάλεια του χώρου.
Οι τραυματίες παραλήφθηκαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, οι τέσσερις τραυματίες είναι μέλη μοναστικής κοινότητας του Αγίου Όρους.
