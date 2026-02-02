Η προαναγγελία Γκιλφόιλ για το ταξίδι Τραμπ στην Ελλάδα και τα σενάρια για το πότε
Με αφορμή την προβολή του ντοκιμαντέρ της Μελάνιας Τραμπ, η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα προανήγγειλε την πιθανή έλευση του προεδρικού ζεύγους
Την έλευση του 47ου Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ στην Ελλάδα προανήγγειλε η Αμερικανίδα Πρέσβης στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, με αφορμή τη χθεσινή επίσημη προβολή του αυτοβιογραφικού ντοκιμαντέρ της Πρώτης Κυρίας, Μελάνιας Τραμπ.
Καθώς η Αμερικανίδα Πρέσβης ανήκει διαχρονικά στον στενό πυρήνα των συνεργατών του Αμερικανού Προέδρου, η ίδια ανέλαβε προσωπικά την πρωτοβουλία για τη χθεσινή προβολή. Μάλιστα, όταν η κυρία Γκιλφόιλ ρωτήθηκε αν η Μελάνια Τραμπ σκοπεύει να επισκεφθεί την Ελλάδα λόγω των φιλικών της δεσμών, τότε η Αμερικανίδα Πρέσβης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να έρθει στην Ελλάδα το Προεδρικό ζεύγος στο σύνολο του, ανοίγοντας παράθυρο επίσημης επίσκεψης του «Πλανητάρχη» στην ελληνική πρωτεύουσα.
«Ελπίζω να έρθει (η Μελάνια). Γνωρίζω ότι ο πρόεδρος θα έρθει και ανυπομονώ πραγματικά να έρθουν και οι δύο για να επισκεφθούν την Ελλάδα. Θα είναι μια απίστευτη τιμή για τη χώρα, ναι», σημείωσε η κυρια Γκιλφόιλ, την ώρα που δεν αποτελεί κοινό μυστικό η σχέση εμπιστοσύνης, που την περιβάλλει από πλευράς του 47ου Αμερικανού Προέδρου.
Απεναντίας, στο περιθώριο των συζητήσεων της Κίμπερλι Γκιλφόιλ με Αμερικανούς και Έλληνες κυβερνητικούς αξιωματούχους είναι διάχυτη η εντύπωση ότι η Αμερικανίδα Πρέσβης έχει λάβει τις απαραίτητες διαβεβαιώσεις αναφορικά με την έλευση του Ντόναλντ Τραμπ, στην Ελλάδα και απομένει να οριστικοποιηθεί το πλαίσιο της επίσκεψης.
Σε διαφορετική περίπτωση, ο Αμερικανός Πρόεδρος θα μπορούσε να συνδυάσει την επίσκεψη του στην Ελλάδα με τη συμμετοχή του στην ετήσια Σύνοδο του ΝΑΤΟ τον προσεχή Ιούλιο (7-8 Ιουλίου) στην Τουρκία, καθώς δεν θα έχει ακόμη εισέλθει στην τελική κούρσα για τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, αφού παραδοσιακά κορυφώνονται οι προεκλογικές ετοιμασίες τον Σεπτέμβριο του έτους των Midterms.
Τα σενάριαΣε αυτήν την ατμόσφαιρα, το γεγονός ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει αναλάβει πρωτοβουλία για την επόμενη ημέρα της Γάζας με φόντο το «Συμβούλιο για την Ειρήνη», τον φέρνει μοιραία πιο κοντά στη Μεσόγειο, όποτε και δεν αποκλείεται να επιλέξει ως ενδιάμεση στάση την Ελλάδα, με δεδομένο ότι το ενδιαφέρον του Ντόναλντ Τραμπ για τη Μέση Ανατολή είχε ήδη διαπιστωθεί από την πρώτη του θητεία, ενώ ζητούμενο για τη διοίκηση συνιστά ένα καθεστώς ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή, με φόντο και το Ιράν.
