Νέα πυρά κατά του Φειδία Παναγιώτου: Αποκάλεσε τρελούς τους αθλητές παραολυμπιακών αθλημάτων με εγκεφαλικά προβλήματα

Ένα στιγμιότυπο λίγων δευτερολέπτων από podcast ήταν αρκετό για να επαναφέρει τον Κύπριο ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου στο προσκήνιο και πάλι για λάθος λόγους. Αυτή την φορά προκάλεσε οργή για τον τρόπο που μίλησε για συγκεκριμένη ομάδα αθλητών ΑμεΑ.Ο Φειδίας Παναγιώτου, στη διάρκεια podcast με καλεσμένο τον, διέκοψε τη συζήτηση και ρώτησε για την κατηγορία S14 των Παραολυμπιακών Αγώνων: «;». Η λέξη «», στην κυπριακή διάλεκτο, σημαίνει «τρελός» και χρησιμοποιείται ως βρισιά στιγματίζοντας κάποιον.

Ο 21χρονος αθλητής επιχειρούσε να εξηγήσει τις κατηγορίες ταξινόμησης στους Παραολυμπιακούς Αγώνες, όταν έφτασε στην κατηγορία S14, που αφορά αθλητές με νοητική αναπηρία. Η ερώτηση του ευρωβουλευτή προκάλεσε εμφανή αμηχανία στον καλεσμένο του, ο οποίος απάντησε ότι πρόκειται για ανθρώπους «με τον εγκέφαλο», «με νοητικά προβλήματα», επιχειρώντας να ξεκαθαρίσει ότι δεν μιλάμε για «τρελούς».



Στο ίδιο πλαίσιο, καταγράφηκε και μεταγενέστερη τοποθέτηση του Φειδία Παναγιώτου στο podcast, όπου ανέφερε ότι «επαρεξηγήσαν» την ερώτησή του και ότι δεν είχε καταλάβει τι αφορούσε η κατηγορία, χωρίς όμως να προκύπτει ρητή απολογία ή καθαρή ανάληψη ευθύνης για τον χαρακτηρισμό.



Δείτε τη δήλωση του Φειδία Παναγιώτου:





