Η «οδύσσεια» του Καστέλλο στη Μεσόγειο: Θαλάσσια χελώνα από την Ελλάδα βρέθηκε στην Ισπανία

Η μεταλλική ετικέτα πάνω στον Καστέλλο, μια αρσενική θαλάσσια χελώνα που είχε «μαρκαριστεί» στην Ελλάδα, έδειξε ότι μέσα σε 10 χρόνια έκανε ένα ταξίδι χιλιάδων χιλιομέτρων από τη μία άκρη της Μεσογείου στην άλλη.Ο «Αρχέλων», το κέντρο περίθαλψης θαλάσσιων χελωνών, σε ανάρτησή του μιλά για την ιστορία του Καστέλλο, που είχε δεχθεί περίθαλψη στο Κέντρο Διάσωσης το 2014, με σοβαρό τραύμα στο κεφάλι. Μετά από μακρά περίοδο αποκατάστασης, απελευθερώθηκε υγιής στη θάλασσα το 2015.Είχε πάνω του μια ετικέτα με τα στοιχεία του.Τον Δεκέμβρη του 2025, ο Καστέλλο εντοπίστηκε στη Θάλασσα των Βαλεαρίδων και μεταφέρθηκε για περίθαλψη σε κέντρο που βρίσκεται στη Βαρκελώνη.Η χελώνα είχε αγκίστρι στο στόμα, καθώς και μια παλιά, επουλωμένη πληγή στη κάτω γνάθο.Οι Ισπανοί ειδικοί βρήκαν και τις μεταλλικές ετικέτες του «Αρχελών» και επικοινώνησαν με τους Έλληνες συναδέλφους τους.Το ταξίδι του Καστέλλο από την Ελλάδα στην Ισπανία, μια απόσταση που, δείχνει ότι οι θαλάσσιες χελώνες είναι ικανές να επιβιώνουν και να πραγματοποιούν μακρινά ταξίδια μέσα στη Μεσόγειο.