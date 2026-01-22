Το Πανεπιστήμιο Keele παρουσιάζει τη νέα επιστημονική ημερίδα του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης»
Μαθητές μπήκαν σε φλεγόμενο κτήριο στη Νέα Μάκρη και έσωσαν ηλικιωμένο: «Αν χρειαστεί θα το ξανακάνουμε»
Οι 16χρονοι μπήκαν στον δεύτερο όροφο του κτηρίου και έβγαλαν με τα χέρια τον ηλικιωμένο άνδρα
Μια πράξη αυτοθυσίας έκαναν παρέα μαθητών της Β΄ Λυκείου στη Νέα Μάκρη οι οποίοι μπήκαν σε φλεγόμενο κτήριο για να σώσουν ένα ζευγάρι ηλικιωμένων.
Όπως είπαν στον ΑΝΤ1 ο Γιώργος, ο Σπύρος και ο Ορφέας, «καθώς βγαίναμε μια βόλτα στη Νέα Μάκρη, κατεβαίναμε από ένα στενό και είδαμε ένα σπίτι να φλέγεται και μια γυναίκα να καλεί σε βοήθεια».
Όπως περιέγραψαν «εμείς μπήκαμε στον δεύτερο όροφο. Οι τρεις από εμάς υποστηρίξαμε την κυρία και εγώ με τον Γιώργο βοηθήσαμε τον ηλικιωμένο γιατί δεν μπορούσε να το κάνει μόνος του. Τον βγάλαμε στα χέρια» καθώς, όπως είπαν, το δωμάτιο του ήταν γεμάτο καπνούς.
Εξήγησαν ότι «πήραμε την πυροσβεστική όπως έπρεπε αλλά αφού είδαμε ότι κινδυνεύουν ζωές δεν το σκεφτήκαμε» και απάντησαν ότι «φυσικά και θα το ξανακάναμε».
Σημειώνεται ότι ένας από τους νεαρούς θέλει να περάσει στα ΤΕΦΑΑ «γιατί αυτό είναι το όνειρό μου, μου αρέσει το μπάσκετ», ο δεύτερος «ή στη σχολή πυροσβεστικής ή σε σχολή πληροφορικής» και ο τρίτος «οικονομικά διοίκηση επιχειρήσεων».
