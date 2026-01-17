Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Κύπρος: Απόσυρση ενδιαφέροντος για τις βουλευτικές εκλογές λόγω... OnlyFans, δείτε βίντεο
Η Γεωργία Γιόκκα θα ήταν υποψήφια με το κόμμα του Φειδία Παναγιώτου το οποίο επιχειρεί να στρατολογήσει υποψηφίους και να οργανώσει διαδικασίες μέσα από το Ίντερνετ
Σε απόσυρση του ενδιαφέροντος της για να είναι υποψήφια στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές του Μαΐου στην Κύπρο προχώρησε η Γεωργία Γιόκκα, λίγες μόλις ημέρες μετά την ανακοίνωση ότι θα διεκδικούσε έδρα με την «Άμεση Δημοκρατία» του Κύπριου ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου.
Η ίδια απέδωσε την απόφασή της σε στοχοποίηση της στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, με αιχμή το παρελθόν της σε πλατφόρμα ενηλίκων (OnlyFans).
Το πολιτικό της βήμα αποδείχθηκε πιο σύντομο κι από story στο Instagram, δείχνοντας πόσο ανελέητη μπορεί να γίνει η ψηφιακή αρένα όταν κάποιος περνά από την αναγνωρισιμότητα στην κάλπη. Η Γιόκκα, κόρη ιερέα, τα τελευταία χρόνια είχε δραστηριοποιηθεί στην πλατφόρμα ενηλίκων με την ανάρτηση βίντεο σεξουαλικών συνευρέσεων με συντρόφους της.
Ρεπορτάζ και fact checking στην Κύπρο έχουν καταγράψει ότι ο πυρήνας του μοντέλου βασίζεται σε εφαρμογή για επιλογή υποψηφίων και συμμετοχή υποστηρικτών, ενώ επισημαίνονται και πρακτικά ερωτήματα για το κατά πόσο πρόκειται για πραγματική καινοτομία ή ανακύκλωση δοκιμασμένων μοντέλων του εξωτερικού που έχουν αποτύχει.
Πρόθεση να συμμετέχουν ως υποψήφιοι στις βουλευτικές εκλογές με το κόμμα του Φειδία Παναγιώτου έχουν εκφράσει διάφορα άτομα τα οποία εκτίθενται στα Social media, μεταξύ των οποίων και πρώην κατάδικος για βιασμό ανήλικης.
Εκφράζονται, πάντως, πολλά ερωτήματα για τη διαδικασία καθώς την εφαρμογή την διαχειρίζεται αποκλειστικά ο Φειδίας Παναγιώτου και ουδείς έχει έλεγχο.
«Με διασύρουν για κάτι που τελείωσε»Η Γεωργία Γιόκκα ενημέρωσε με βίντεο στο Instagram ότι αποχωρεί από τη διεκδίκηση θέσης στη Βουλή, σημειώνοντας πως γίνεται στόχος επιθέσεων λόγω του OnlyFans, το οποίο, όπως ανέφερε, έχει εγκαταλείψει εδώ και περίπου ένα χρόνο.
Είχε ατζέντα για τον αυτισμόΗ υποψηφιότητά της είχε παρουσιαστεί, επίσης μέσω βίντεο, ως μια προσωπική διαδρομή που θα μετατρεπόταν σε πολιτική παρέμβαση. Η ίδια είχε δηλώσει ότι είναι μητέρα τριών παιδιών και ότι ένα από αυτά βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, τονίζοντας πως θέλει να πιέσει για ουσιαστική ενημέρωση και διαπαιδαγώγηση γύρω από τον αυτισμό, τόσο στα παιδιά όσο και στους ενήλικες.
Το «πείραμα» ΦειδίαΗ υπόθεση Γιόκκα λειτουργεί ήδη ως πρώτο crash test για το εγχείρημα της «Άμεσης Δημοκρατίας», που επιχειρεί να στρατολογήσει υποψηφίους και να οργανώσει συμμετοχικές διαδικασίες με ψηφιακά εργαλεία.
Ακόμα δεν είναι κόμμαΤην ίδια ώρα, η «Άμεση Δημοκρατία» βρίσκεται ακόμη στη διαδικασία θεσμικής κατοχύρωσης, καθώς, έχει κατατεθεί αίτηση για εγγραφή του σχηματισμού ως κόμμα και αναμένεται η εξέτασή της από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μέχρι στιγμής δεν έχουν κατατεθεί σαφείς θέσεις για κανένα ζήτημα, κάτι που όπως έχει ειπωθεί θα γίνει όταν οι followers του Φειδία Παναγιώτου ψηφίσουν σε εφαρμογή στο internet για το τι θεωρούν προτεραιότητα. Οι followers θα καταρτίσουν και το ψηφοδέλτιο των 56 υποψηφίων.
