Πάτρα: Σε καρναβαλικούς ρυθμούς η πόλη, το βράδυ η επίσημη τελετή έναρξης

Στις 9:00 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η επίσημη τελετή έναρξης στην πλατεία Γεωργίου, όμως οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν από σήμερα το πρωί με την παραδοσιακή τελετή της παράδοσης του καρναβαλικού λαβάρου