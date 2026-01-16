Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Συνελήφθη οδηγός που έτρεχε με 191 χιλιόμετρα την ώρα στην Περιφερειακή Υμηττού
Συνελήφθη οδηγός που έτρεχε με 191 χιλιόμετρα την ώρα στην Περιφερειακή Υμηττού
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, καθώς είχε υπερβεί το όριο ταχύτητας κατά 80 χιλιόμετρα την ώρα
Στη σύλληψη ενός 43χρονου αλλοδαπού που έτρεχε με 191 χιλιόμετρα την ώρα στην Περιφερειακή Υμηττού προχώρησε σήμερα η Τροχαία Αττικής.
Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, καθώς είχε υπερβεί το όριο ταχύτητας κατά 80 χιλιόμετρα την ώρα.
Από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής συνελήφθη 43χρονος αλλοδαπός, ο οποίος εντοπίστηκε σήμερα το πρωί (16-1-2026) επί της Περιφερειακής Υμηττού, στην περιοχή της Παλλήνης, να κινείται με ταχύτητα 191 χλμ/ώρα.
Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε μέσω συσκευής radar ότι ο 43χρονος κινούνταν με 191 χλμ/ώρα αντί του ανωτάτου επιτρεπομένου ορίου των 80 χλμ/ώρα υπερβαίνοντας το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας κατά 111 χλμ/ώρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.
Σε βάρος του 43χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.
Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, καθώς είχε υπερβεί το όριο ταχύτητας κατά 80 χιλιόμετρα την ώρα.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αστυνομίας
Από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής συνελήφθη 43χρονος αλλοδαπός, ο οποίος εντοπίστηκε σήμερα το πρωί (16-1-2026) επί της Περιφερειακής Υμηττού, στην περιοχή της Παλλήνης, να κινείται με ταχύτητα 191 χλμ/ώρα.
Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε μέσω συσκευής radar ότι ο 43χρονος κινούνταν με 191 χλμ/ώρα αντί του ανωτάτου επιτρεπομένου ορίου των 80 χλμ/ώρα υπερβαίνοντας το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας κατά 111 χλμ/ώρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.
Σε βάρος του 43χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.
Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα