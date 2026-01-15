Συγκλόνισε στο Ευρωκοινοβούλιο η 20χρονη που ο πατέρας της δολοφόνησε με 17 μαχαιριές τη μάνα της στο Μενίδι: Είμαι εδώ για όσα παιδιά έμεναν πίσω