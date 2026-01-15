Συγκλόνισε στο Ευρωκοινοβούλιο η 20χρονη που ο πατέρας της δολοφόνησε με 17 μαχαιριές τη μάνα της στο Μενίδι: Είμαι εδώ για όσα παιδιά έμεναν πίσω
ΕΛΛΑΔΑ
Έμφυλη βία γυναικοκτονίες Μενίδι Γυναικοκτονία

Συγκλόνισε στο Ευρωκοινοβούλιο η 20χρονη που ο πατέρας της δολοφόνησε με 17 μαχαιριές τη μάνα της στο Μενίδι: Είμαι εδώ για όσα παιδιά έμεναν πίσω

«Τα παιδιά δεν είναι παράπλευρες απώλειες, είναι και αυτά θύματα», είπε η Τζέσικα Ντανάι – Ο πατέρας της δολοφόνησε τη μητέρα της με 17 μαχαιριές τον Μάιο του 2024

Συγκλόνισε στο Ευρωκοινοβούλιο η 20χρονη που ο πατέρας της δολοφόνησε με 17 μαχαιριές τη μάνα της στο Μενίδι: Είμαι εδώ για όσα παιδιά έμεναν πίσω
79 ΣΧΟΛΙΑ
Φορτισμένη εμφανίστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η 20χρονη Ντανάι Τζέσικα (Στεφανία), μιλώντας για τη δολοφονία της μητέρας της Ενκελέιντα, που δολοφονήθηκε στον Μάιο του 2024 στη μέση του δρόμου στο Μενίδι. Δράστης της δολοφονίας ήταν ο πρώην σύζυγός της και πατέρας της Ντανάι Τζέσικα, που τη σκότωσε με 17 μαχαιριές.

«Σήμερα βρίσκομαι εδώ όχι μόνο για τη μητέρα μου, αλλά για όλα τα παιδιά που έμειναν πίσω», ανέφερε η Ντανάι Τζέσικα, που μίλησε για πρώτη φορά δημόσια για τον θάνατο της μητέρας της από τον πατέρα της σε εκδήλωση με τίτλο «Γυναικοκτονίες: 8+1 Ιστορίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο», που διοργάνωσε και συντόνισε ο αντιπρόεδρος της πολιτικής ομάδας της Αριστεράς (The Left) και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Αρβανίτης, σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό «Γίνε Άνθρωπος».

Η Ενκελέιντα δολοφονήθηκε στη μέση του δρόμου με 17 μαχαιριές. «Αφέθηκε εκεί για ώρες με ένα μαχαίρι καρφωμένο στην κοιλιά της» είπε η 20χρονη, που μετά τη δολοφονία ανέλαβε τον ρόλο του γονέα και για τον ανήλικο αδελφό της. «Τι θα είχε γίνει αν κάποιος την είχε ενημερώσει; Ίσως τώρα η μητέρα μου να ζούσε», πρόσθεσε.

Πριν δολοφονηθεί, η Ενκελέιντα είχε καταγγείλει επανειλημμένα τις απειλές που δεχόταν στην αστυνομία και στη Δικαιοσύνη.

«Φοβόταν και το είπε πολλές φορές. Το είπε στην αστυνομία, το είπε στη δικαιοσύνη. Είχε καταγγείλει αυτόν τον άνθρωπο όχι μία, αλλά τρεις φορές», είπε. Σε αρκετές περιπτώσεις οι αστυνομικές Αρχές την καθησύχαζαν, λέγοντάς της πως «δεν χρειάζεται να κάνει μήνυση» και ότι απλώς θα καταγραφεί το περιστατικό.

Ωστόσο, ο δράστης κυκλοφορούσε ελεύθερος. «Την προηγούμενη ημέρα εκδικαζόταν το αυτόφωρο για την υπόθεσή της. Η μητέρα μου δεν ενημερώθηκε ποτέ. Δεν ήξερε ότι υπήρχε ενεργή δικαστική διαδικασία, δεν ήξερε αν εκείνος ήταν ελεύθερος», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «πήγε να κοιμηθεί χωρίς να ξέρει ότι ήταν η τελευταία της μέρα».

Συγκλονίζει η 20χρονη κόρη της γυναίκας που δολοφονήθηκε με 17 μαχαιριές στη μέση του δρόμου


Κλείσιμο

«Δεν της παρείχαν ουσιαστική ασφάλεια»

Η 20χρονη μίλησε για ελλείψεις στο σύστημα προστασίας. «Της μίλησαν για διαδικασίες, για δομές, για κουμπιά πανικού, αλλά ποτέ δεν της παρείχαν ουσιαστική ασφάλεια», ανέφερε.

Οι καταγγελίες δεν συνοδεύονταν από αξιολόγηση κινδύνου, ενημέρωση του θύματος και άμεση προστασία. Ως εκ τούτου, δεν αρκούν.

Στην ομιλία της έκανε λόγο για δυσκολίες που αντιμετώπισε, λόγω καταγωγής και εθνικότητας, ζητώντας θεσμική και οικονομική στήριξη για τα παιδιά των θυμάτων έμφυλης βίας.

«Τα παιδιά των γυναικοκτονιών δεν είναι παράπλευρες απώλειες. Είναι και αυτά θύματα», είπε και ζήτησε την υποχρεωτική ενημέρωση των θυμάτων σε κάθε στάδιο της ποινικής διαδικασίας, ενιαία ευρωπαϊκά πρωτόκολλα αξιολόγησης κινδύνου και άμεση εφαρμογή προστατευτικών μέτρων όταν υπάρχουν επαναλαμβανόμενες καταγγελίες.
79 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης