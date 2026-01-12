Αλυσίδες στα ορεινά και κλειστά σχολεία σε Δράμα και Ξάνθη λόγω του χιονιά

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Οι δήμοι και τα τμήματα Τροχαίας των Αστυνομικών Διευθύνσεων συστήνουν στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεχτικοί, λόγω του παγετού

Κλειστά θα παραμείνουν, σήμερα, τα σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης στους δήμους Δράμας και Κάτω Νευροκοπίου, με σχετικές αποφάσεις των κατά τόπους δημάρχων, λόγω της χιονόπτωσης και των καιρικών φαινομένων που επικρατούν από το βράδυ της Κυριακής.

Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία και στον ορεινό δήμο Μύκης, στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης, λόγω της χιονόπτωσης που επικρατεί στην περιοχή μέχρι και αυτή την ώρα.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην κίνηση των αυτοκινήτων στο ορεινό οδικό δίκτυο της Δράμας, ενώ από την τροχαία γίνεται σύσταση για χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων στο ορεινό οδικό δίκτυο του Κάτω Νευροκοπίου.

Οι χαμηλές θερμοκρασίες και η ασθενής χιονόπτωση στα αστικά κέντρα της Καβάλας, της Δράμας και της Ξάνθης δεν δημιούργησαν ιδιαίτερα προβλήματα. Ωστόσο, με ανακοινώσεις τους, οι δήμοι και τα τμήματα Τροχαίας των Αστυνομικών Διευθύνσεων συστήνουν στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεχτικοί, λόγω του παγετού.

Η χιονόπτωση που ξεκίνησε στα ορεινά της Ξάνθης και της Δράμας, αργά το απόγευμα Κυριακής και διήρκεσε όλη τη νύχτα, προσέφερε σε μικρούς και μεγάλους μοναδικής ομορφιάς εικόνες της φύσης με την έναρξη της εβδομάδας.
