Βίντεο: Τον πάω βόλτα, είπε ο 67χρονος που οδηγούσε και είχε τον σκύλο να τρέχει δίπλα στο ΙΧ κρατώντας τον από το λουρί
Βίντεο: Τον πάω βόλτα, είπε ο 67χρονος που οδηγούσε και είχε τον σκύλο να τρέχει δίπλα στο ΙΧ κρατώντας τον από το λουρί
Η δημοσιογράφος προσέγγισε τον οδηγό τον ρώτησε «γιατί έχετε δεμένο το σκυλί έτσι;»
Στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης οδηγήθηκε 67χρονος που οδηγούσε το αυτοκίνητό του κρατώντας από λουρί σκύλο που βρισκόταν εκτός του οχήματος. Ο κατηγορούμενος πήρε προθεσμία για να απολογηθεί και κρατείται.
Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR προβλήθηκε βίντεο ντοκουμέντο με τον άνδρα να τραβά τον σκύλο στην περιοχή των Μαλγάρων με τη δημοσιογράφο να προσεγγίζει τον οδηγό και να τον ρωτάει «γιατί έχετε δεμένο το σκυλί έτσι; Απαγορεύεται, δεν το ξέρετε ότι απαγορεύεται;». «Τι πράγμα;» ρωτάει ο οδηγός για να επαναλάβει η δημοσιογράφος «να έχετε δεμένο έτσι το σκυλί με το αυτοκίνητο».
Στη συνέχεια ο οδηγός ισχυρίστηκε πως πάει τον σκύλο βόλτα και η δημοσιογράφος τον ρώτησε «βόλτα με το αυτοκίνητο το κάνετε; Απαγορεύεται κύριε, αυτό είναι παράνομο που κάνετε. Θα σας καταγγείλω».
«Δεν είναι ούτε ο πρώτος, ούτε ο τελευταίος, πιστέψτε με. Το έχουμε ξαναδεί πολλές φορές. Τι έχει στο μυαλό του ο καθένας πραγματικά δεν ξέρω. Είναι τρομακτικό το να βλέπεις ανθρώπους να κακοποιούν ανυπεράσπιστα πλάσματα. Η πράξη είναι παράνομη. Συνιστά ενεργητική κακοποίηση. Αυτά τα εγκλήματα πρέπει να καταγγέλλονται και να οδηγούνται στη δικαιοσύνη αυτοί οι άνθρωποι. Θα το έκανε σε ένα παιδί;», είπε η Μάρθα Πουλτίδου, επικεφαλής της πανελλήνιας ομάδας κατά της κακοποίησης ζώων.
Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR προβλήθηκε βίντεο ντοκουμέντο με τον άνδρα να τραβά τον σκύλο στην περιοχή των Μαλγάρων με τη δημοσιογράφο να προσεγγίζει τον οδηγό και να τον ρωτάει «γιατί έχετε δεμένο το σκυλί έτσι; Απαγορεύεται, δεν το ξέρετε ότι απαγορεύεται;». «Τι πράγμα;» ρωτάει ο οδηγός για να επαναλάβει η δημοσιογράφος «να έχετε δεμένο έτσι το σκυλί με το αυτοκίνητο».
Στη συνέχεια ο οδηγός ισχυρίστηκε πως πάει τον σκύλο βόλτα και η δημοσιογράφος τον ρώτησε «βόλτα με το αυτοκίνητο το κάνετε; Απαγορεύεται κύριε, αυτό είναι παράνομο που κάνετε. Θα σας καταγγείλω».
«Δεν είναι ούτε ο πρώτος, ούτε ο τελευταίος, πιστέψτε με. Το έχουμε ξαναδεί πολλές φορές. Τι έχει στο μυαλό του ο καθένας πραγματικά δεν ξέρω. Είναι τρομακτικό το να βλέπεις ανθρώπους να κακοποιούν ανυπεράσπιστα πλάσματα. Η πράξη είναι παράνομη. Συνιστά ενεργητική κακοποίηση. Αυτά τα εγκλήματα πρέπει να καταγγέλλονται και να οδηγούνται στη δικαιοσύνη αυτοί οι άνθρωποι. Θα το έκανε σε ένα παιδί;», είπε η Μάρθα Πουλτίδου, επικεφαλής της πανελλήνιας ομάδας κατά της κακοποίησης ζώων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα