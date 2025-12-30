Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Στρατιώτης καταγγέλλει αποπομπή επειδή μίλησε σε συγκέντρωση - Τι προβλέπει το Σύνταγμα, είχε και άλλα παραπτώματα
Στρατιώτης καταγγέλλει αποπομπή επειδή μίλησε σε συγκέντρωση - Τι προβλέπει το Σύνταγμα, είχε και άλλα παραπτώματα
O στρατιώτης (ΚΔ) Μάνος Παπαγεωργίου υπηρετούσε στο 4ο ΕΤΕΘ στη Σάμο
Σε καταγγελία ότι του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 25 ημερών ενώ παράλληλα αποπέμφθηκε από τις Ειδικές Δυνάμεις επειδή μίλησε στη συγκέντρωση των συνδικάτων στο Σύνταγμα στις 16 Δεκεμβρίου προχώρησε ο στρατιώτης (ΚΔ) Μάνος Παπαγεωργίου.
Ο στρατιώτης που υπηρετεί στο 4ο ΕΤΕΘ στη Σάμο, σε επιστολή του που δημοσιεύει ο Ριζοσπάστης υποστηρίζει ότι «έχω κάθε δικαίωμα, την αντίθεσή μου στον κρατικό προϋπολογισμό του πολέμου και της φτώχειας, των πολεμικών εξοπλισμών του ΝΑΤΟ που πληρώνουμε με δισεκατομμύρια από τις τσέπες μας, ενώ ταυτόχρονα μειώνονται οι δαπάνες για όλες τις ανάγκες του λαού».
Συγκεκριμένα, ο οπλίτης θητείας περιέπεσε σε πειθαρχικό παράπτωμα αγνοώντας το παραπάνω θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο, όποτε και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 25 ημερών.
Με αυτή την επιστολή θέλω να διαμαρτυρηθώ για την τιμωρία μου με 25 μέρες φυλακή και με αποπομπή από τις Ειδικές Δυνάμεις επειδή εξέφρασα, όπως έχω κάθε δικαίωμα, την αντίθεσή μου στον κρατικό προϋπολογισμό του πολέμου και της φτώχειας, των πολεμικών εξοπλισμών του ΝΑΤΟ που πληρώνουμε με δισεκατομμύρια από τις τσέπες μας, ενώ ταυτόχρονα μειώνονται οι δαπάνες για όλες τις ανάγκες του λαού σε Υγεία, Παιδεία και εργασιακά δικαιώματα. Τιμωρούμαι επειδή στήριξα τον δίκαιο αγώνα των αγροτών στα μπλόκα, επειδή είπα ότι οι φαντάροι δεν θα γίνουν κρέας για τα κανόνια των ιμπεριαλιστών του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ.
Η παραπάνω στάση ήταν έντιμη και ειλικρινής ως προς την αξιοπρέπειά μου, ως εργαζόμενος σε σούπερ μάρκετ πριν τη θητεία μου, απέναντι στην οικογένειά μου που επιβαρύνεται το οικονομικό βάρος της θητείας μου και όλο τον εργαζόμενο λαό που αγωνίζεται να τα βγάλει πέρα κάθε μέρα από το πρωί έως το βράδυ. Αλλωστε, αυτοί είναι που με τον κόπο τους κρατάνε τον τόπο όρθιο. Κανείς μας μέσα στα στρατόπεδα δεν μπορεί να παραβλέψει πως την ίδια στιγμή που δεν βγάζουμε τον μήνα, βλέπουμε κάθε χρόνο το κράτος και τις κυβερνήσεις να μπουκώνουν με δισεκατομμύρια ευρώ από τις τσέπες μας και φοροαπαλλαγές τους βιομήχανους του πολέμου, τους εφοπλιστές, τους τραπεζίτες.
Αλλωστε οι νόμοι και οι κανονισμοί που έχουν φτάσει τη ζωή του λαού σε αυτό το άσχημο επίπεδο, είναι της ίδιας κοπής με αυτούς που τιμώρησαν κι εμένα. Είναι οι ίδιες πολιτικές αποφάσεις που βγάζουν δίκαια στον δρόμο χιλιάδες υπαξιωματικούς και αξιωματικούς που διαδηλώνουν ένστολοι για αξιοπρεπή ζωή μακριά από τους πολέμους».
Ο στρατιώτης που υπηρετεί στο 4ο ΕΤΕΘ στη Σάμο, σε επιστολή του που δημοσιεύει ο Ριζοσπάστης υποστηρίζει ότι «έχω κάθε δικαίωμα, την αντίθεσή μου στον κρατικό προϋπολογισμό του πολέμου και της φτώχειας, των πολεμικών εξοπλισμών του ΝΑΤΟ που πληρώνουμε με δισεκατομμύρια από τις τσέπες μας, ενώ ταυτόχρονα μειώνονται οι δαπάνες για όλες τις ανάγκες του λαού».
Τι προβλέπει το ΣύνταγμαΤο Σύνταγμα, αλλά και ο Διακλαδικός Κανονισμός Πειθαρχίας (Προεδρικό Διάταγμα 48/2022) προβλέπει ρητή απαγόρευση συμμετοχής σε κομματικές ή πολιτικές εκδηλώσεις για κάθε υπηρετούντα στο στράτευμα, είτε οπλίτη θητείας, είτε μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό, ρύθμιση που ενεργοποιήθηκε και στην περίπτωση του στρατεύσιμου που υπηρετεί στη Σάμο.
Συγκεκριμένα, ο οπλίτης θητείας περιέπεσε σε πειθαρχικό παράπτωμα αγνοώντας το παραπάνω θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο, όποτε και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 25 ημερών.
Είχε και άλλα πειθαρχικά παραπτώματαΩστόσο, κατά πληροφορίες, το παραπάνω πειθαρχικό παράπτωμα δεν ήταν το μόνο στο οποίο φέρεται να είχε υποπέσει ο συγκεκριμένος στρατιώτης. Καθώς είθισται στις Ειδικές Δυνάμεις να δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη συμμόρφωση των στρατεύσιμων σε σχέση με το ισχύον πλαίσιο, καθώς πρόκειται για την πλέον επίλεκτη ομάδα, η ανοχή απέναντι σε πειθαρχικά παραπτώματα είναι μειωμένη ως μηδενική, με αποτέλεσμα την αποπομπή του οπλίτη θητείας από τις Ειδικές Δυνάμεις ως αποτέλεσμα της συνολικής διαγωγής του.
Η επιστολή του στρατιώτη«Υπηρετώ τη στρατιωτική μου θητεία στο 4ο ΕΤΕΘ στη Σάμο. Υπηρετώ τη στρατιωτική μου θητεία, με σκοπό να υπερασπιστώ τα σύνορα της χώρας μου, όπως και η πλειοψηφία των συναδέλφων μου, και όχι τους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ ή τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης που μας μπλέκει κάθε μέρα πιο βαθιά στους πολέμους.
Με αυτή την επιστολή θέλω να διαμαρτυρηθώ για την τιμωρία μου με 25 μέρες φυλακή και με αποπομπή από τις Ειδικές Δυνάμεις επειδή εξέφρασα, όπως έχω κάθε δικαίωμα, την αντίθεσή μου στον κρατικό προϋπολογισμό του πολέμου και της φτώχειας, των πολεμικών εξοπλισμών του ΝΑΤΟ που πληρώνουμε με δισεκατομμύρια από τις τσέπες μας, ενώ ταυτόχρονα μειώνονται οι δαπάνες για όλες τις ανάγκες του λαού σε Υγεία, Παιδεία και εργασιακά δικαιώματα. Τιμωρούμαι επειδή στήριξα τον δίκαιο αγώνα των αγροτών στα μπλόκα, επειδή είπα ότι οι φαντάροι δεν θα γίνουν κρέας για τα κανόνια των ιμπεριαλιστών του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ.
Η παραπάνω στάση ήταν έντιμη και ειλικρινής ως προς την αξιοπρέπειά μου, ως εργαζόμενος σε σούπερ μάρκετ πριν τη θητεία μου, απέναντι στην οικογένειά μου που επιβαρύνεται το οικονομικό βάρος της θητείας μου και όλο τον εργαζόμενο λαό που αγωνίζεται να τα βγάλει πέρα κάθε μέρα από το πρωί έως το βράδυ. Αλλωστε, αυτοί είναι που με τον κόπο τους κρατάνε τον τόπο όρθιο. Κανείς μας μέσα στα στρατόπεδα δεν μπορεί να παραβλέψει πως την ίδια στιγμή που δεν βγάζουμε τον μήνα, βλέπουμε κάθε χρόνο το κράτος και τις κυβερνήσεις να μπουκώνουν με δισεκατομμύρια ευρώ από τις τσέπες μας και φοροαπαλλαγές τους βιομήχανους του πολέμου, τους εφοπλιστές, τους τραπεζίτες.
Αλλωστε οι νόμοι και οι κανονισμοί που έχουν φτάσει τη ζωή του λαού σε αυτό το άσχημο επίπεδο, είναι της ίδιας κοπής με αυτούς που τιμώρησαν κι εμένα. Είναι οι ίδιες πολιτικές αποφάσεις που βγάζουν δίκαια στον δρόμο χιλιάδες υπαξιωματικούς και αξιωματικούς που διαδηλώνουν ένστολοι για αξιοπρεπή ζωή μακριά από τους πολέμους».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα