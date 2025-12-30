Στρατιώτης καταγγέλλει αποπομπή επειδή μίλησε σε συγκέντρωση - Τι προβλέπει το Σύνταγμα, είχε και άλλα παραπτώματα
ΕΛΛΑΔΑ
Στρατιώτης Φυλάκιση Ειδικές Δυνάμεις Συγκέντρωση διαμαρτυρίας

Στρατιώτης καταγγέλλει αποπομπή επειδή μίλησε σε συγκέντρωση - Τι προβλέπει το Σύνταγμα, είχε και άλλα παραπτώματα

O στρατιώτης (ΚΔ) Μάνος Παπαγεωργίου υπηρετούσε στο 4ο ΕΤΕΘ στη Σάμο

Στρατιώτης καταγγέλλει αποπομπή επειδή μίλησε σε συγκέντρωση - Τι προβλέπει το Σύνταγμα, είχε και άλλα παραπτώματα
Γεωργία Σαδανά
UPD: 469 ΣΧΟΛΙΑ
Σε καταγγελία ότι του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 25 ημερών ενώ παράλληλα αποπέμφθηκε από τις Ειδικές Δυνάμεις επειδή μίλησε στη συγκέντρωση των συνδικάτων στο Σύνταγμα στις 16 Δεκεμβρίου προχώρησε ο στρατιώτης (ΚΔ) Μάνος Παπαγεωργίου.

Ο στρατιώτης που υπηρετεί στο 4ο ΕΤΕΘ στη Σάμο, σε επιστολή του που δημοσιεύει ο Ριζοσπάστης υποστηρίζει ότι «έχω κάθε δικαίωμα, την αντίθεσή μου στον κρατικό προϋπολογισμό του πολέμου και της φτώχειας, των πολεμικών εξοπλισμών του ΝΑΤΟ που πληρώνουμε με δισεκατομμύρια από τις τσέπες μας, ενώ ταυτόχρονα μειώνονται οι δαπάνες για όλες τις ανάγκες του λαού».

Τι προβλέπει το Σύνταγμα

Το Σύνταγμα, αλλά και ο Διακλαδικός Κανονισμός Πειθαρχίας (Προεδρικό Διάταγμα 48/2022) προβλέπει ρητή απαγόρευση συμμετοχής σε κομματικές ή πολιτικές εκδηλώσεις για κάθε υπηρετούντα στο στράτευμα, είτε οπλίτη θητείας, είτε μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό, ρύθμιση που ενεργοποιήθηκε και στην περίπτωση του στρατεύσιμου που υπηρετεί στη Σάμο.

Συγκεκριμένα, ο οπλίτης θητείας περιέπεσε σε πειθαρχικό παράπτωμα αγνοώντας το παραπάνω θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο, όποτε και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 25 ημερών.

Είχε και άλλα πειθαρχικά παραπτώματα

Ωστόσο, κατά πληροφορίες, το παραπάνω πειθαρχικό παράπτωμα δεν ήταν το μόνο στο οποίο φέρεται να είχε υποπέσει ο συγκεκριμένος στρατιώτης. Καθώς είθισται στις Ειδικές Δυνάμεις να δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη συμμόρφωση των στρατεύσιμων σε σχέση με το ισχύον πλαίσιο, καθώς πρόκειται για την πλέον επίλεκτη ομάδα, η ανοχή απέναντι σε πειθαρχικά παραπτώματα είναι μειωμένη ως μηδενική, με αποτέλεσμα την αποπομπή του οπλίτη θητείας από τις Ειδικές Δυνάμεις ως αποτέλεσμα της συνολικής διαγωγής του.

Η επιστολή του στρατιώτη

«Υπηρετώ τη στρατιωτική μου θητεία στο 4ο ΕΤΕΘ στη Σάμο. Υπηρετώ τη στρατιωτική μου θητεία, με σκοπό να υπερασπιστώ τα σύνορα της χώρας μου, όπως και η πλειοψηφία των συναδέλφων μου, και όχι τους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ ή τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης που μας μπλέκει κάθε μέρα πιο βαθιά στους πολέμους.

Με αυτή την επιστολή θέλω να διαμαρτυρηθώ για την τιμωρία μου με 25 μέρες φυλακή και με αποπομπή από τις Ειδικές Δυνάμεις επειδή εξέφρασα, όπως έχω κάθε δικαίωμα, την αντίθεσή μου στον κρατικό προϋπολογισμό του πολέμου και της φτώχειας, των πολεμικών εξοπλισμών του ΝΑΤΟ που πληρώνουμε με δισεκατομμύρια από τις τσέπες μας, ενώ ταυτόχρονα μειώνονται οι δαπάνες για όλες τις ανάγκες του λαού σε Υγεία, Παιδεία και εργασιακά δικαιώματα. Τιμωρούμαι επειδή στήριξα τον δίκαιο αγώνα των αγροτών στα μπλόκα, επειδή είπα ότι οι φαντάροι δεν θα γίνουν κρέας για τα κανόνια των ιμπεριαλιστών του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ.

Η παραπάνω στάση ήταν έντιμη και ειλικρινής ως προς την αξιοπρέπειά μου, ως εργαζόμενος σε σούπερ μάρκετ πριν τη θητεία μου, απέναντι στην οικογένειά μου που επιβαρύνεται το οικονομικό βάρος της θητείας μου και όλο τον εργαζόμενο λαό που αγωνίζεται να τα βγάλει πέρα κάθε μέρα από το πρωί έως το βράδυ. Αλλωστε, αυτοί είναι που με τον κόπο τους κρατάνε τον τόπο όρθιο. Κανείς μας μέσα στα στρατόπεδα δεν μπορεί να παραβλέψει πως την ίδια στιγμή που δεν βγάζουμε τον μήνα, βλέπουμε κάθε χρόνο το κράτος και τις κυβερνήσεις να μπουκώνουν με δισεκατομμύρια ευρώ από τις τσέπες μας και φοροαπαλλαγές τους βιομήχανους του πολέμου, τους εφοπλιστές, τους τραπεζίτες.

Κλείσιμο
Αλλωστε οι νόμοι και οι κανονισμοί που έχουν φτάσει τη ζωή του λαού σε αυτό το άσχημο επίπεδο, είναι της ίδιας κοπής με αυτούς που τιμώρησαν κι εμένα. Είναι οι ίδιες πολιτικές αποφάσεις που βγάζουν δίκαια στον δρόμο χιλιάδες υπαξιωματικούς και αξιωματικούς που διαδηλώνουν ένστολοι για αξιοπρεπή ζωή μακριά από τους πολέμους».
Γεωργία Σαδανά
UPD: 469 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης