Επτά παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από τουρκικά πολεμικά αεροσκάφη
Τουρκικές παραβιάσεις Αιγαίο

Πάνω από το Βόρειο και Βορειοανατολικό Αιγαίο πέταξαν σήμερα ένα ζεύγος τουρκικών F-16 και ένα αεροσκάφος ναυτικής επιτήρησης ATR-72

Σε επτά παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και τρεις παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών προχώρησε σήμερα η τουρκική πολεμική αεροπορία.  

Όπως έγινε γνωστό από το ΓΕΕΘΑ, μία παραβίαση έγινε από τουρκικό F-16 και οι υπόλοιπες έξι από αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας ATR-72.  

Συνολικά πάνω από το Βόρειο και Βορειοανατολικό Αιγαίο πέταξαν σήμερα ένα ζεύγος τουρκικών F-16 και το ATR-72 το οποίο προέβη επίσης και σε δύο παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας. 

Όπως αναφέρει το ΓΕΕΘΑ, τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
