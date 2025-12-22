Ο Chef θα παρουσιάσει μέσα από τα ψηφιακά του κανάλια (Instagram, Facebook και YouTube) δύο νέες σειρές επεισοδίων, βασισμένες σε ένα φρέσκο concept, ειδικά σχεδιασμένο για την AEG
Επτά παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από τουρκικά πολεμικά αεροσκάφη
Επτά παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από τουρκικά πολεμικά αεροσκάφη
Πάνω από το Βόρειο και Βορειοανατολικό Αιγαίο πέταξαν σήμερα ένα ζεύγος τουρκικών F-16 και ένα αεροσκάφος ναυτικής επιτήρησης ATR-72
Σε επτά παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και τρεις παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών προχώρησε σήμερα η τουρκική πολεμική αεροπορία.
Όπως έγινε γνωστό από το ΓΕΕΘΑ, μία παραβίαση έγινε από τουρκικό F-16 και οι υπόλοιπες έξι από αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας ATR-72.
Συνολικά πάνω από το Βόρειο και Βορειοανατολικό Αιγαίο πέταξαν σήμερα ένα ζεύγος τουρκικών F-16 και το ATR-72 το οποίο προέβη επίσης και σε δύο παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας.
Όπως αναφέρει το ΓΕΕΘΑ, τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
