Ο τιμοκατάλογος των ναρκωτικών του κυκλώματος με αρχηγό τον «Φρατέλο», βασάνιζαν ανηλίκους και δημοσίευαν βίντεο στα social media

Οι κατηγορούμενοι φέρονται να πωλούσαν κυρίως κοκαΐνη και κάνναβη ακόμα και μέσα σε σχολεία της Αττικής - Ο υπαρχηγός «Ζούμπο» και το μέλος με το ψευδώνυμο «Νίτσε» - Τα αρχηγικά μέλη δημοσίευσαν στα social media βίντεο στα οποία εξευτέλιζαν και ξυλοκοπούσαν ανηλίκους μέλη του κυκλώματος