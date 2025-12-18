Το παραμύθι των γιορτών ζωντανεύει μαγευτικά στα Divani Collection Hotels και μας χαρίζει αξέχαστες στιγμές γεμάτες θαλπωρή και λάμψη
Ολοκληρώθηκε με την απολογία Τριαντόπουλου η ανάκριση για το «μπάζωμα» στα Τέμπη
Αναμένεται η κρίση στο Δικαστικό Συμβούλιο για την αλλοίωση του χώρου της σιδηροδρομικής τραγωδίας
Με την απολογία του πρώην υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστου Τριαντόπουλου, ενώπιον της αρεοπαγίτου-ανακρίτριας του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου περί ευθύνης υπουργών Φωτεινής Μηλιώνη, έκλεισε ο κύκλος της ανακριτικής διαδικασίας, στο πλαίσιο της ποινικής διερεύνησης για την αλλοίωση του χώρου της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών με τους 57 νεκρούς.
Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών η δικογραφία για την παράνομη αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος, θα οδηγηθεί προς κρίση στο Δικαστικό Συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου το οποίο αναμένεται μέσα στον Φεβρουάριο θα έχει αποφανθεί αν θα υπάρξει Ειδικό Δικαστήριο ή αν θα προχωρήσει σε απαλλαγή του κ. Τριαντόπουλου.
Ο κ. Τριαντόπουλος έχει παραπεμφθεί από τη Βουλή και ελέγχεται για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος, στο πλαίσιο του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Η υπόθεση αφορά το αποκαλούμενο «μπάζωμα» στον χώρο του δυστυχήματος, μετά τη σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών.
Η ανακρίτρια του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου, αφού ολοκλήρωσε τις ανακριτικές πράξεις, την εξέταση μαρτύρων και τη συλλογή στοιχείων, είχε καλέσει σε απολογία συνολικά οκτώ κατηγορουμένους. Πέραν του πρώην υφυπουργού, οι επτά ήταν μη πολιτικά πρόσωπα, τα οποία ελέγχονται επίσης για παράβαση καθήκοντος σχετικά με την αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος.
Συγκεκριμένα, απολογήθηκαν, μεταξύ άλλων, ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κωνσταντίνος Αγοραστός, ο τότε γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, καθώς και οι επικεφαλής της Πυροσβεστικής και της Τροχαίας Λάρισας κατά τον κρίσιμο χρόνο. Εξηγήσεις έδωσαν επίσης τρεις υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος.
Η έρευνα επικεντρώνεται στους χειρισμούς που έγιναν στον τόπο της τραγωδίας αμέσως μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων, τη νύκτα της 28ης Φεβρουαρίου 2023, και οι οποίοι –σύμφωνα με τη δικογραφία– φέρονται να οδήγησαν σε μεταβολή του χώρου και σε απώλεια κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων, αναγκαίων για την ποινική διερεύνηση των αιτίων του δυστυχήματος.
Ο Χρήστος Τριαντόπουλος που δεν είχε δώσει εξηγήσεις στη Βουλή, προσήλθε στην ανακρίτρια και αρνήθηκε την σε βάρος του κατηγορία, υποστηρίζοντας, ότι δεν έδωσε εντολή για την παράνομη αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος των Τεμπών, γνωστό ως μπάζωμα.
Η απολογία του κ. Τριαντόπουλου, συνοδεύτηκε από την υποβολή γραπτού υπομνήματος το οποίο υπογράφει ο δικηγόρος του καθηγητής πανεπιστημίου Αλέξανδρος Δημάκης.
Ο Κώστας Αγοραστός αρνήθηκε ότι ήταν αυτός που έδωσε εντολή για να καλυφθεί με χαλίκι ο χώρος του δυστυχήματος, καθώς με δήλωση του συνηγόρου του Αρη Τζανετή, υποστήριξε ότι ούτε αρμοδιότητα είχε καθώς οι αρμοδιότητες αυτού του τύπου ήταν δουλειά των ανακριτικών υπαλλήλων.Παράλληλα, ο συνήγορος υπεράσπισης του Κωνσταντίνου Αγοραστού, Άρης Τζανετής, Σε δήλωσή του υποστήριξε ότι η περιφέρεια Θεσσαλίας δεν είχε συντονιστική ή επιχειρησιακή αρμοδιότητα στο σημείο της τραγωδίας, αλλά περιορίστηκε σε υποστηρικτικό ρόλο, διαθέτοντας μηχανήματα όπου ζητήθηκε.
Σύμφωνα με τον συνήγορο, ο περιφερειάρχης ούτε έδωσε ούτε θα μπορούσε να δώσει εντολές παρουσία των προανακριτικών υπαλλήλων, οι οποίοι είναι αποκλειστικά αρμόδιοι για τη συλλογή και διαφύλαξη του αποδεικτικού υλικού. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι ο κ. Αγοραστός δεν κατηγορείται ότι έδωσε την εντολή για την επίστρωση του πεδίου με χαλίκια –το λεγόμενο «μπάζωμα»– η οποία, όπως σημείωσε, κρίθηκε αναγκαία για επιχειρησιακούς λόγους.
