Πέθανε σε ηλικία 89 ετών η κορυφαία μεσόφωνος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής Κική Μορφωνιού

Υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής τη δεκαετία του '90. Επιπλέον, είχε ηχογραφήσει έργα Ελλήνων συνθετών (Καλομοίρη, Θεοδωράκη, Χατζηαποστόλου).Η Εθνική Λυρική Σκηνή τίμησε την Κική Μορφωνιού το 2023, κατά την έναρξη των επετειακών εκδηλώσεων για τα εκατό χρόνια από τη γέννηση της Μαρίας Κάλλας.Στην πρεμιέρα της «Μήδειας» του Κερουμπίνι, στις 25 Απριλίου 2023, στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής της ΕΛΣ Γιώργος Κουμεντάκης της απένειμεγια «».Η τελευταία εμφάνισή της ήταν στοτης Εθνικής Λυρικής Σκηνής για τη(2023), όπου αναφέρθηκε στην ιστορική συνεργασία τους στην Επίδαυρο.Η Διοίκηση και το προσωπικό της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, με σεβασμό στο έργο και στη μνήμη της Κικής Μορφωνιού, εξέφρασαν τη βαθιά συγκίνηση και την οδύνη τους και υποβάλλουν τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια και τους οικείους της.«Η Κική Μορφωνιού υπήρξε σημείο αναφοράς στον πολιτιστικό μας βίο, αφήνοντας ανεξίτηλο, διαρκές και επιδραστικό αποτύπωμα» σημείωσε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη σε δήλωσή της που έκανε πληροφορούμενη τον θάνατο της κορυφαίας μεσοφώνου που «λάμπρυνε με το ταλέντο της τους απαιτητικότερους ρόλους του κλασικού λυρικού ρεπερτορίου».«Με θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια της κορυφαίας μεσοφώνου Κικής Μορφωνιού, η οποία διέγραψε μια μετεωρική και γονιμότατη πορεία δεκαετιών, στο λυρικό θέατρο. Λάμπρυνε με το ταλέντο της τους απαιτητικότερους ρόλους του κλασικού λυρικού ρεπερτορίου, με τις ερμηνείες της, ως μεσόφωνος, σε δεκάδες παραγωγές της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, εκ των οποίων αναμφισβήτητα, ξεχωρίζουν οι παρουσίες της δίπλα στην Μαρία Κάλλας στην Επίδαυρο. Ερμήνευσε όμως και εμβληματικές συνθέσεις του Μάνου Χατζιδάκι, συμπράττοντας, στη μακρόχρονη πορεία της, με πλήθος μουσικών σχημάτων και καλλιτεχνών.Η Κική Μορφωνιού υπήρξε σημείο αναφοράς στον πολιτιστικό μας βίο, αφήνοντας ανεξίτηλο, διαρκές και επιδραστικό αποτύπωμα. Στην Εθνική Λυρική Σκηνή αφοσιώθηκε ολόψυχα, ως καλλιτέχνιδα και αργότερα, ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της, στο Ωδείο Αθηνών, όπου δίδαξε επί μακρόν. Στην οικογένειά της, τους πολυπληθείς φίλους της και τους ομοτέχνους της απευθύνω ειλικρινέστατα συλλυπητήρια».