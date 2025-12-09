Επιχείρηση της αστυνομίας στις φυλακές Κασσάνδρας, κατασχέθηκαν 7 κινητά
Επιχείρηση της αστυνομίας στις φυλακές Κασσάνδρας, κατασχέθηκαν 7 κινητά

Σε βάρος τριών έγκλειστων σχηματίστηκε δικογραφία

Επιχείρηση της αστυνομίας στις φυλακές Κασσάνδρας, κατασχέθηκαν 7 κινητά
Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος τριών έγκλειστων στις αγροτικές φυλακές Κασσάνδρας Χαλκιδικής, καθώς έπειτα από αστυνομική έρευνα που πραγματοποιήθηκε το πρωί στο σωφρονιστικό κατάστημα, στην κατοχή τους βρέθηκαν κινητά τηλέφωνα.

Η έρευνα στους χώρους κράτησης έγινε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, με τη συνδρομή του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών και του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, εντοπίστηκαν τρεις έγκλειστοι, στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επτά κινητά τηλέφωνα.

Για τα αποτελέσματα της επιχείρησης ενημερώθηκε ο Εισαγγελέας Ποινικής Δίωξης Χαλκιδικής, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε από το Γραφείο Δίωξης Εκβιαστών για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά την προμήθεια κρατουμένου σε κατάστημα κράτησης με κινητό τηλέφωνο, θα υποβληθεί αρμοδίως.
