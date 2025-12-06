Η συλλογή Simplicité εκφράζει την ήσυχη πολυτέλεια, την υψηλή ποιότητα και τη μίνιμαλ αισθητική που στέκεται πάνω από τις τάσεις.
Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρός αθλητής μπάσκετ με αμαξίδιο σε θανατηφόρο τροχαίο στη Σούδα
Ο 45χρονος που κινούνταν με το αναπηρικό του αμαξίδιο, στην οδό Αγίου Νικολάου, στην Σούδα, φαίνεται πως έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε σταθμευμένο ΙΧ
Βαθιά θλίψη σκόρπισε στην τοπική κοινωνία της Σούδας και όλη την Κρήτη ο θάνατος του 45χρονου αθλητή μπάσκετ με αμαξίδιο, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα το απόγευμα της Παρασκευής, 5 Δεκεμβρίου. Το δυστύχημα συνέβη στη συμβολή των οδών Ποσειδώνος και Αγίου Νικολάου, κοντά στο κατάστημα Σκλαβενίτης, όταν το ηλεκτρικό τρίκυκλο όχημα του θύματος συγκρούστηκε με αγροτικό όχημα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.
Ο άνδρας, που ήταν γνωστός και αγαπητός στην περιοχή για τη συμμετοχή του στο μπάσκετ με αμαξίδιο, μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, αλλά παρά τις προσπάθειες των διασωστών και του ιατρικού προσωπικού, υπέκυψε στα τραύματά του.
Δείτε φωτογραφίες
Ο εκλιπών ήταν ενεργό μέλος της κοινότητας της Σούδας και είχε σημαντική παρουσία στον χώρο του αθλητισμού για άτομα με αναπηρία. Ως μέλος της ομάδας μπάσκετ με αμαξίδιο Αετοί Κρήτης, είχε κερδίσει την εκτίμηση και την αγάπη τόσο των συναθλητών του όσο και των φίλων του στην τοπική κοινωνία.
Η απώλεια του αφήνει ένα μεγάλο κενό στην ομάδα και σε όλους εκείνους που τον γνώριζαν και εκτιμούσαν την προσωπικότητά του και την αφοσίωσή του στον αθλητισμό. Η κοινότητα της Σούδας αποχαιρετά έναν άνθρωπο που υπήρξε πρότυπο δύναμης, αντοχής και επιμονής.
Τα αίτια του τροχαίου ατυχήματος παραμένουν αδιευκρίνιστα, με το Λιμενικό Σώμα να διενεργεί έρευνες για να προσδιορίσει τις ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης. Οι τοπικές αρχές εργάζονται για να ανακαλύψουν πώς συνέβη το φρικτό δυστύχημα και αν υπήρχαν παραβιάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
πηγή: zarpanews, φωτογραφίες: flashnews
