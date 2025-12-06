Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρός αθλητής μπάσκετ με αμαξίδιο σε θανατηφόρο τροχαίο στη Σούδα

Ο 45χρονος που κινούνταν με το αναπηρικό του αμαξίδιο, στην οδό Αγίου Νικολάου, στην Σούδα, φαίνεται πως έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε σταθμευμένο ΙΧ