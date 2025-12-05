Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό στον Αχεντριά της Κρήτης, η Πυροσβεστική απεγκλώβισε ηλικιωμένο συνοδηγό
Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό στον Αχεντριά της Κρήτης, η Πυροσβεστική απεγκλώβισε ηλικιωμένο συνοδηγό

Μόλις έβγαλαν τον 90χρονο συνοδηγό με ασφάλεια από το αυτοκίνητο, τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο νοσοκομείο

Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό στον Αχεντριά της Κρήτης, η Πυροσβεστική απεγκλώβισε ηλικιωμένο συνοδηγό
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (5/12) στον Αχεντριά του δήμου Αρχανών Αστερουσίων, στην Κρήτη, όταν ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost.gr, ο οδηγός κατάφερε να βγει από το όχημα και ειδοποίησε τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα προκειμένου να απεγκλωβίσουν τον 90χρονο συνοδηγό.

Ο ηλικιωμένος είχε κανονικά τις αισθήσεις του και μόλις τον έβγαλαν με ασφάλεια από το αυτοκίνητο, τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

