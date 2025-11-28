ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Live η κίνηση τώρα στους δρόμους - Μεγάλο μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, κέντρο και Αττική Οδό - Κανονικά η κυκλοφορία στην οδό Πειραιώς

Κίνηση τώρα 28/11: Μποτιλιάρισμα στους δρόμους της Αττικής λόγω της σφοδρής βροχόπτωσης, 20λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
ΕΛΛΑΔΑ
Κίνηση στους δρόμους Κίνηση τώρα Κακοκαιρία τώρα Λεωφόρος Κηφισού

Κίνηση τώρα 28/11: Μποτιλιάρισμα στους δρόμους της Αττικής λόγω της σφοδρής βροχόπτωσης, 20λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Κίνηση τώρα 28/11: Μποτιλιάρισμα στους δρόμους της Αττικής λόγω της σφοδρής βροχόπτωσης, 20λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
UPD: 1 ΣΧΟΛΙΟ
Η κακοκαιρία Adel, που ήδη πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας με ισχυρούς ανέμους και καταιγίδες, κάνει πλέον αισθητή την παρουσία της και στην Αττική.


Από νωρίς το πρωί της Παρασκευής 28/11 σφοδρές καταιγίδες, βροντές και κεραυνοί πλήττουν  το λεκανοπέδιο με αποτέλεσμα κεντρικοί οδικοί άξονες να έχουν προβλήματα, ενώ όσο περνά η ώρα η κατάσταση θα δυσκολέψει ακόμα περισσότερο.

Οι δρόμοι έχουν πλημμυρίσει από τις βροχοπτώσεις που συνοδεύτηκε νωρίτερα και από χαλάζι.

Λόγω της έντονης συσσώρευσης υδάτων, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην αριστερή και μεσαία λωρίδα της λεωφόρου Ποσειδώνος, στο ύψος του Κ.Π.Ι.Σ. Νιάρχος, στο ρεύμα προς Πειραιά. Η συσσώρευση νερού καθιστούσε αδύνατη την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, με αποτέλεσμα η Τροχαία να προχωρήσει σε προσωρινό αποκλεισμό των δύο λωρίδων, ενώ η κυκλοφορία διεξαγόταν μόνο από τη δεξιά λωρίδα.

Δείτε εδώ τον live χάρτη με την κίνηση στους δρόμους


Λόγω συσσώρευσης υδάτων για κάποια ώρα διεκόπη  η κυκλοφορία στην οδό Πειραιώς από το ύψος της Χαμοστέρνας μέχρι την Πέτρου Ράλλη, με αποτέλεσμα να υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις στο σημείο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ έχει αποκατασταθεί και διεξάγεται πλέον κανονικά η κυκλοφορία στην οδό Πειραιώς.

Στο κόκκινο είναι και ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα με τα περισσότερα προβλήματα να εντοπίζονται στην άνοδο από Αιγάλεω μέχρι το Μενίδι.

Εικόνα της κίνησης, ώρα 09:40

Κίνηση τώρα 28/11: Μποτιλιάρισμα στους δρόμους της Αττικής λόγω της σφοδρής βροχόπτωσης, 20λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό



Αυξημένη είναι η κίνηση και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος του Αλίμου.

Κλείσιμο
Πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στον Σκαραμαγκά, στη λεωφόρο Κηφισού, στην παραλιακή από το Ελληνικό προς το Φαληρικό Δέλτα, στην Κηφισίας, στον ανοδικό άξονα Συγγρού - Αρδηττού - Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Αττική Οδό.


Κίνηση τώρα θα συναντήσουν τμηματικά και όσοι κινούνται στη Λ. Βουλιαγμένης στην άνοδο και στη Λ. Καρέα στην κάθοδο.

Οι δόμοι που έχουν κίνηση:

Κίνηση τώρα 28/11: Μποτιλιάρισμα στους δρόμους της Αττικής λόγω της σφοδρής βροχόπτωσης, 20λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό


Κίνηση τώρα στους δρόμους 28/11: 20λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό 






Ειδήσεις σήμερα:

Η Adel χτυπά με καταιγίδες και την Αττική: Σήμερα το πιο δύσκολο 24ωρο - Πού θα πέσει το περισσότερο νερό, live η πορεία της κακοκαιρίας

Η Τάμτα εμφανίστηκε με ανδρικό στέρνο στα Madwalk: «Θέλω να νιώθουν άβολα» - Δείτε βίντεο

Θρίαμβος της ΑΕΚ στη Φλωρεντία, τεράστια νίκη του ΠΑΟ επί της Στουρμ και τζάμπα ισοπαλία του ΠΑΟΚ με Μπραν - Δείτε τα γκολ
UPD: 1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Πώς να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά τον επιχείλιο έρπη και να χαμογελάσετε ξανά

Πώς να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά τον επιχείλιο έρπη και να χαμογελάσετε ξανά

Η φροντίδα και η αντιμετώπιση του επιχείλιου έρπη έχει εξελιχθεί. Καινοτόμα  και κλινικά αποδεδειγμένα προϊόντα όπως το SoreFix, αποτελούν εγγύηση για την αποτελεσματική θεραπεία του επιχείλιου έρπητα.

Εδώ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στολίσεις, να χαρίσεις και να απολαύσεις τις γιορτές στο MAXιμουμ

Αυτά τα Χριστούγεννα τα Max Stores σε καλούν να ανακαλύψεις όμορφα δώρα, μοναδικά στολίδια, προσεγμένα διακοσμητικά, άπειρες ιδέες και εκατοντάδες παιχνίδια για όλα τα αγαπημένα σου πρόσωπα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης