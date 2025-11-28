Η φροντίδα και η αντιμετώπιση του επιχείλιου έρπη έχει εξελιχθεί. Καινοτόμα και κλινικά αποδεδειγμένα προϊόντα όπως το SoreFix, αποτελούν εγγύηση για την αποτελεσματική θεραπεία του επιχείλιου έρπητα.
Κίνηση τώρα 28/11: Μποτιλιάρισμα στους δρόμους της Αττικής λόγω της σφοδρής βροχόπτωσης, 20λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Η κακοκαιρία Adel, που ήδη πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας με ισχυρούς ανέμους και καταιγίδες, κάνει πλέον αισθητή την παρουσία της και στην Αττική.
Από νωρίς το πρωί της Παρασκευής 28/11 σφοδρές καταιγίδες, βροντές και κεραυνοί πλήττουν το λεκανοπέδιο με αποτέλεσμα κεντρικοί οδικοί άξονες να έχουν προβλήματα, ενώ όσο περνά η ώρα η κατάσταση θα δυσκολέψει ακόμα περισσότερο.
Οι δρόμοι έχουν πλημμυρίσει από τις βροχοπτώσεις που συνοδεύτηκε νωρίτερα και από χαλάζι.
Λόγω της έντονης συσσώρευσης υδάτων, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην αριστερή και μεσαία λωρίδα της λεωφόρου Ποσειδώνος, στο ύψος του Κ.Π.Ι.Σ. Νιάρχος, στο ρεύμα προς Πειραιά. Η συσσώρευση νερού καθιστούσε αδύνατη την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, με αποτέλεσμα η Τροχαία να προχωρήσει σε προσωρινό αποκλεισμό των δύο λωρίδων, ενώ η κυκλοφορία διεξαγόταν μόνο από τη δεξιά λωρίδα.
Δείτε εδώ τον live χάρτη με την κίνηση στους δρόμους
Λόγω συσσώρευσης υδάτων για κάποια ώρα διεκόπη η κυκλοφορία στην οδό Πειραιώς από το ύψος της Χαμοστέρνας μέχρι την Πέτρου Ράλλη, με αποτέλεσμα να υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις στο σημείο.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ έχει αποκατασταθεί και διεξάγεται πλέον κανονικά η κυκλοφορία στην οδό Πειραιώς.
Στο κόκκινο είναι και ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα με τα περισσότερα προβλήματα να εντοπίζονται στην άνοδο από Αιγάλεω μέχρι το Μενίδι.
Εικόνα της κίνησης, ώρα 09:40
Αυξημένη είναι η κίνηση και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος του Αλίμου.
Πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στον Σκαραμαγκά, στη λεωφόρο Κηφισού, στην παραλιακή από το Ελληνικό προς το Φαληρικό Δέλτα, στην Κηφισίας, στον ανοδικό άξονα Συγγρού - Αρδηττού - Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Αττική Οδό.
Κίνηση τώρα θα συναντήσουν τμηματικά και όσοι κινούνται στη Λ. Βουλιαγμένης στην άνοδο και στη Λ. Καρέα στην κάθοδο.
Οι δόμοι που έχουν κίνηση:
Κίνηση τώρα στους δρόμους 28/11: 20λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) November 28, 2025
5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,
20΄-25΄ από Ανθούσα έως Κηφισίας,
Περιφ. Υμηττού καθυστερήσεις 25΄-30΄από Αγ. Παρασκευή έως Κηφισίας.
Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:
15΄-20' από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας,
10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία. https://t.co/cPn8xJUBXn
