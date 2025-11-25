Ο Νίκος Χαρδαλιάς είπε το τελευταίο αντίο στον πατέρα του - Συγγενείς, φίλοι και υπουργοί στην κηδεία
ΕΛΛΑΔΑ
Νίκος Χαρδαλιάς

Ο Νίκος Χαρδαλιάς είπε το τελευταίο αντίο στον πατέρα του - Συγγενείς, φίλοι και υπουργοί στην κηδεία

Μετά την εξόδιο ακολουθία η οικογένειά του, συνόδευσε τη σορό στην Αμφιλοχία εκεί που ήθελε να ταφεί ο Γιώργος  Χαρδαλιάς - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Ο Νίκος Χαρδαλιάς είπε το τελευταίο αντίο στον πατέρα του - Συγγενείς, φίλοι και υπουργοί στην κηδεία
UPD:
Το ύστατο αντίο στον πατέρα του είπε σήμερα ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Καρέα.

Στην εξόδιο ακολουθία βρέθηκαν, μέλη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στελέχη της κυβέρνησης και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όπως ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο βουλευτής της ΝΔ και πρώην υφυπουργός Εξωτερικών, Τάσος Χατζηβασιλείου, ο πρώην γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης.

Δείτε βίντεο:

Ο Νίκος Χαρδαλιάς είπε το τελευταίο αντίο στον πατέρα του


Η σορός του εκλιπόντος βρισκόταν στον ναό από τις 09:30 και όσοι, αγαπημένοι, συγγενείς και φίλη ήθελαν, τον αποχαιρέτισαν.

Δείτε φωτογραφίες:

Ο Νίκος Χαρδαλιάς είπε το τελευταίο αντίο στον πατέρα του - Συγγενείς, φίλοι και υπουργοί στην κηδεία
Ο Νίκος Χαρδαλιάς είπε το τελευταίο αντίο στον πατέρα του - Συγγενείς, φίλοι και υπουργοί στην κηδεία
Ο Νίκος Χαρδαλιάς είπε το τελευταίο αντίο στον πατέρα του - Συγγενείς, φίλοι και υπουργοί στην κηδεία


Μετά την εξόδιο ακολουθία η οικογένειά του, συνόδευσε τη σορό στην Αμφιλοχία, όπου εκεί στο Κοιμητήριο της πόλης, δίπλα στην Εκκλησιά του Ταξιάρχη στις 16:00, θα πραγματοποιηθεί η ταφή του, όπως άλλωστε ήταν και η τελευταία του επιθυμία.

Ο Νίκος Χαρδαλιάς είπε το τελευταίο αντίο στον πατέρα του - Συγγενείς, φίλοι και υπουργοί στην κηδεία


Όπως είχε πληροφορήσει ο Νίκος Χαρδαλιάς με ανάρτησή του στα social media, «ο πατέρας μας ήθελε να ταφεί δίπλα στον πατέρα του και παππού μας Νίκο και να ξεκουραστεί στην γη της Αιτωλοακαρνανίας που τόσο αγάπησε από τα παιδικά και μαθητικά του χρόνια».


Ειδήσεις σήμερα:

Ανατροπή με τη δολοφονία της 75χρονης στη Σαλαμίνα - Η νύφη της ομολόγησε το έγκλημα

Ο καθηγητής Χρούσος στον Δανίκα: «Είμαστε φτιαγμένοι να ζούμε 132 χρόνια αλλά δεν τα καταφέρνουμε λόγω στρες»

Μαρινάκης: Στη σελίδα 212 στην «Ιθάκη» ο Τσίπρας γράφει για τη... Ρίγα της Εσθονίας!
UPD:

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Εδώ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στολίσεις, να χαρίσεις και να απολαύσεις τις γιορτές στο MAXιμουμ

Εδώ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στολίσεις, να χαρίσεις και να απολαύσεις τις γιορτές στο MAXιμουμ

Αυτά τα Χριστούγεννα τα Max Stores σε καλούν να ανακαλύψεις όμορφα δώρα, μοναδικά στολίδια, προσεγμένα διακοσμητικά, άπειρες ιδέες και εκατοντάδες παιχνίδια για όλα τα αγαπημένα σου πρόσωπα.

Πώς να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά τον επιχείλιο έρπη και να χαμογελάσετε ξανά

Η φροντίδα και η αντιμετώπιση του επιχείλιου έρπη έχει εξελιχθεί. Καινοτόμα  και κλινικά αποδεδειγμένα προϊόντα όπως το SoreFix, αποτελούν εγγύηση για την αποτελεσματική θεραπεία του επιχείλιου έρπητα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης