Απεργία 14 Οκτωβρίου: Ανοικτά θα παραμείνουν τα σχολεία ανεξάρτητα από τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών
Απεργία 14 Οκτωβρίου: Ανοικτά θα παραμείνουν τα σχολεία ανεξάρτητα από τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών
Οι μαθητές οφείλουν να προσέλθουν κανονικά, διαφορετικά θα πάρουν απουσίες
Στην 24ωρη απεργία, που έχει προκηρύξει για αύριο, 14 Οκτωβρίου 2025, η ΑΔΕΔΥ με αφορμή τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής το νέο εργασιακό νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, πρόκειται να συμμετάσχει και μεγάλο μέρος της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Τόσο η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΔΟΕ) όσο και η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ), δηλώνουν πως θα λάβουν μέρος στην αυριανή κινητοποίηση καθώς διαμαρτύρονται για τις προτεινόμενες αλλαγές του νέου νομοσχεδίου αναφορικά με το ωράριο και τα εργασιακά δικαιώματα.
Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί διεκδικούν τη διατήρηση του 8ώρου, την ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων καθώς και τη διασφάλιση ισορροπίας μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής.
Εάν οι καθηγητές τους απεργούν, θα έχουν κενή ώρα. Στην περίπτωση που απεργεί μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών και δημιουργούνται κενά πολλών ωρών, ενδέχεται να αποφασιστεί από τη διεύθυνση του σχολείου αποχώρηση των μαθητών πριν τη λήξη του ωραρίου.
Για τους μαθητές της πρωτοβάθμιας, και ειδικότερα στα ολοήμερα προγράμματα, εάν ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός απουσιάζει λόγω συμμετοχής στην απεργία, είναι δυνατόν να ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία του σχολείου.
Για τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμα, συστήνεται στους γονείς να ενημερώνονται από το ίδιο το σχολείο.
Απεργία εκπαιδευτικών με σχολεία ανοικτάΑνοικτά θα παραμείνουν τα σχολεία αύριο, 14/10, ανεξάρτητα από το αν οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν στην απεργία. Οι μαθητές οφείλουν να προσέλθουν κανονικά, διαφορετικά θα πάρουν απουσίες.
