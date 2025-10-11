Οι διασώστες από την Κρήτη που σαρώνουν τα διεθνή βραβεία - Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της ομάδας

Σε κάθε διαγωνισμό που συμμετέχουν, επιστρέφουν με ακόμη ένα βραβείο και μια νέα επιβεβαίωση του υψηλού επιπέδου τους. Η ομάδα EMS of Crete, αποτελούμενη από έμπειρους διασώστες και γιατρούς του προνοσοκομειακού χώρου – πολλοί εκ των οποίων υπηρετούν στο ΕΚΑΒ Κρήτης – έχει καταφέρει να ξεχωρίσει όχι μόνο για τις επιδόσεις της, αλλά κυρίως για το πάθος και την αφοσίωσή της στο λειτούργημα της διάσωσης. Από το 2006, όταν ιδρύθηκε με αφετηρία την αγάπη για την προσφορά, έως σήμερα που κατακτά κορυφές σε διεθνείς διαγωνισμούς, η ομάδα παραμένει πιστή σε ένα όραμα: τη συνεχή εξέλιξη, την ανταλλαγή γνώσης και τη βελτίωση των υπηρεσιών πρώτης γραμμής που σώζουν ζωές.

Ο τελευταίος τους θρίαμβος, η πρωτιά στον 6ο Κυπριακό Διαγωνισμό Πληρωμάτων Ασθενοφόρου, δεν αποτελεί απλώς μια διάκριση· είναι η αναγνώριση μιας συλλογικής προσπάθειας, ενός πνεύματος συνεργασίας και μιας παράδοσης που τιμά τη μνήμη εκείνων που ενέπνευσαν το EMS of Crete. Γιατί πίσω από κάθε μετάλλιο και κάθε επιτυχία, κρύβεται η ψυχή ανθρώπων που δεν σταματούν ποτέ να μαθαίνουν, να εκπαιδεύονται και να προσφέρουν – με την καρδιά τους πάντα στραμμένη στον άνθρωπο.

Το μέλος της ομάδας Μανώλης Ροκαδάκης, μίλησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ για τη δημιουργία του EMS of Crete το 2006.

«Είμαστε άνθρωποι που αγαπάμε πολύ αυτό που κάνουμε και για εμάς, αποτελεί ζητούμενο να βελτιωνόμαστε ακόμη περισσότερο. Η σκέψη ήταν να δούμε από κοντά και άλλες ομάδες, πώς λειτουργούν, πώς εφαρμόζουν πρωτόκολλα, τι κάνουν διαφορετικά, τι κάνουν καλύτερα ή τι κάνουμε καλύτερα εμείς και πρέπει να το εξελίξουμε» ανέφερε ο κ. Ροκαδάκης, που κρατώντας στα χέρια του το τελευταίο βραβείο που έλαβαν από την Κύπρο, δεν έκρυψε την χαρά του. Επρόκειτο για τον 6ο Κυπριακό Διαγωνισμό Πληρωμάτων Ασθενοφόρου (EMS Cyprus Aphrodite Rally 2025), ο οποίος πραγματοποιήθηκε στο Παραλίμνι της Κύπρου από τις 2 έως τις 4 Οκτωβρίου. Τα μέλη των ομάδων που συμμετείχαν, κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, κλήθηκαν να ανταποκριθούν σε ρεαλιστικά σενάρια επείγουσας φροντίδας, με την ομάδα EMS of Crete να λαμβάνει το πρώτο βραβείο ανάμεσα σε 33 ομάδες.



«Πρόκειται για σενάρια που ομοιάζουν με πραγματικές συνθήκες και στόχος είναι να αντιμετωπιστούν τα περιστατικά αυτά, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο» τόνισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διασώστης Μανώλης Ροκαδάκης, που εξήγησε ότι τέτοιες επιτυχίες της ομάδας, τους δίνουν την ώθηση και τη χαρά για να συνεχίσουν.

«Είναι μεγάλη χαρά γιατί η αλήθεια είναι ότι πριν πάμε στους διαγωνισμούς, κάνουμε δυνατή προετοιμασία. Οπότε στην ουσία, κάθε νίκη και διάκριση, νιώθουμε πως είναι μια ανταμοιβή και για την προσπάθειά μας και μια βεβαιότητα ότι ο κόπος μας δεν πηγαίνει άδικα» ανέφερε το μέλος της ομάδας που μέσω αυτών των διακρίσεων, όπως τόνισε, αναδεικνύεται και η ποιότητα αλλά και το επίπεδο των διασωστών και τον ιατρών στον προ-νοσοκομειακό χώρο στην Ελλάδα.

«Το να καταφέρνουμε να διακριθούμε, δείχνει και το πολύ καλό επίπεδο στον προ-νοσοκομειακό χώρο. Νομίζω ότι καταφέρνουμε να δείχνουμε ότι έχουμε την όρεξη, αλλά ταυτόχρονα ότι έχουμε και τη γνώση, αλλά και τη δυναμική. Κάτι που η πολιτεία νομίζω, ότι καλό είναι να το δει ακόμη πιο σοβαρά και να στηρίξει περαιτέρω την προ-νοσοκομειακή φροντίδα στη χώρα μας τόσο σε εκπαίδευση όσο και σε ιατρονοσηλευτικό εξοπλισμό ώστε να φτάσουμε στα ευρωπαϊκά επίπεδα».

Από την πλευρά του, το μέλος της ομάδας και ιατρός Μιχάλης Ζερβόπουλος, εξήγησε ότι τέτοιες διακρίσεις, μπορούν να αποτελέσουν κίνητρο συμμετοχής για περισσότερους επαγγελματίες του χώρου, διευκρινίζοντας ότι ανεξάρτητα από το πώς η πολιτεία μπορεί και πρέπει να ενισχύσει τον χώρο της προ-νοσοκομειακής φροντίδας, «μπορούμε και εμείς από μόνοι μας να εξελισσόμαστε, να ενημερωνόμαστε και να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι».

Ένα από τα ξεχωριστά στοιχεία της ομάδας, αποτελεί η ιστορία της δημιουργίας της και κυρίως των εμπνευστών της, που δεν είναι άλλοι από τον αείμνηστο διευθυντή του ΕΚΑΒ Κρήτης Δημήτρη Βουρβαχάκη και τον αείμνηστο διασώστητου ΕΚΑΒ Κρήτης Βαγγέλη Κελαράκη που έχασαν τη ζωή τους, μέσα στο ασθενοφόρο, στο δυστύχημα που σημειώθηκε στις 12 Δεκεμβρίουυ 2012 και ενώ πήγαιναν για σεμινάριο πρώτων βοηθειών στο Ρέθυμνο.

«Ο Δημήτρης Βουρβαχάκης και ο Βαγγέλης Κελαράκης ήταν οι "μπροστάρηδες" και η ομάδα αυτή αποτελούσε όραμά τους. Εμείς συνεχίζουμε αυτό που ξεκίνησαν στη μνήμη τους, προσπαθώντας να κρατάμε αυτό το όραμα ζωντανό» πρόσθεσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Μανώλης Ροκαδάκης, ο οποίος ανέφερε ότι μέχρι και σήμερα νιώθουν ότι και οι δύο τους είναι μαζί τους σε κάθε τους αποστολή.

«Είναι μαζί μας γιατί τους έχουμε συνεχώς στο μυαλό μας, ενώ την ημερομηνία που χάθηκαν την αναγράφουν πάντα οι στολές που φοράμε στους διαγωνισμούς» εξήγησε ο κ. Ροκαδάκης, σχολιάζοντας ότι η αναγνώριση τους ήταν τέτοια στον προ-νοσοκομειακό χώρο παγκόσμια, που σε διαγωνισμούς στους οποίους είχαν πάρει μέρος -όχι μόνο τους θυμούνται ακόμα και σήμερα- αλλά δίνουν τιμητικά βραβεία στο όνομά τους, ιδιαίτερα στην Κύπρο που αφιερώνουν ολόκληρες ασκήσεις και σενάρια, στην μνήμη τους.

Η ομάδα έχει ήδη λάβει μέρος και αρκετές διακρίσεις σε διαγωνισμούς εκτός από την Κύπρο, στην Τσεχία, την Τουρκία, την Πολωνία ενώ ήδη έχουν προτάσεις για συμμετοχή στη Νορβηγία και την Αγγλία, με τα μέλη της να διευκρινίζουν ότι οι συμμετοχές αυτές τους βοηθούν να μένουν ενημερωμένοι για όσα καινούργια συντελούνται στοn χώρο, στα καινούργια πρωτόκολλα, στο τι αλλάζει, τι πρέπει να προσέχουν αλλά και τι γίνεται σε άλλα προ-νοσοκομειακά συστήματα.

Άλλωστε σύμφωνα με το μέλος της ομάδας και γιατρό Μιχάλη Ζερβόπουλο, πέρα και πάνω από όλα, στόχος μας είναι να γινόμαστε καλύτεροι.

«Ουσιαστικά δεν πρόκειται για ανταγωνισμό, είναι ένας διαγωνισμός με τον ίδιο μας τον εαυτό και την λαχτάρα να εξελισσόμαστε» κατέληξε ο κ. Ζερβόπουλος.



Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ