Καιρός: Από τη νύχτα νέα κακοκαιρία με ισχυρές βροχές - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν
Καιρός: Από τη νύχτα νέα κακοκαιρία με ισχυρές βροχές - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν
Μεγάλα ύψη βροχής το τελευταίο τετραήμερο στη χώρα, 123 χιλιοστά στη Θάσο - Η πρόγνωση της ΕΜΥ μέχρι και την Πέμπτη
Βελτιωμένος θα είναι σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Λίγες τοπικές βροχές αναμένονται στα βόρεια τμήματα της Κρήτης κατά τη διάρκεια της ημέρας και από τη νύχτα σε Ιόνιο και Ήπειρο. Τα φαινόμενα μετά τα μεσάνυχτα θα ενισχυθούν.
«Από την Κυριακή το βράδυ και από τη θάλασσα της Αδριατικής θα δούμε ένα νέο κύμα κακοκαιρίας που θα γίνει αισθητό από Δευτέρα προς Τρίτη. Θα δώσει πάλι ανάλογα φαινόμενα, βροχές, τοπικές καταιγίδες και στον Νομό Αττικής. Θα "σαρώσει" τη χώρα από βορειοδυτικά προς νοτιοανατολικά, από Δευτέρα έως Τετάρτη», ανέφερε στην πρόγνωσή του ο μετεωρολόγος του Open Κλέαρχος Μαρουσάκης.
Ένα νέο βροχοφόρο σύστημα έρχεται από την Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, αναφέρει ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας. Όπως επισημαίνει «από το βράδυ της Κυριακής 5/10 το νέο οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό από τα βορειοδυτικά θα διασχίσει τη χώρας δίνοντας αρκετές βροχές στις περισσότερες περιοχές μέχρι και την Τετάρτη. Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, βόρειο και ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα φαίνεται να δέχονται τα μεγαλύτερα ύψη βροχής. Επιπλέον θα πνέουν και πολύ ισχυροί βοριάδες και θα ξαναπέσει η θερμοκρασία», τονίζει.
Για την μεγάλη αξία των φθινοπωρινών βροχών έγραψε σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Θαδωρής Κολυδάς, καθώς και για την προοπτική του καιρού για τις επόμενες ημέρες.
«Oι ποτιστικές φθινοπωρινές βροχές αποτελούν ζωτικό μηχανισμό καθώς ενυδατώνουν τα εδάφη μετά από ένα ξηρό καλοκαίρι, προετοιμάζοντάς τα για τις χειμερινές καλλιέργειες, επανατροφοδοτούν τους υδροφορείς, συμβάλλοντας στην ισορροπία των υδάτινων πόρων, μειώνουν τον κίνδυνο δασικών πυρκαγιών, καθώς ενισχύουν τη βλάστηση και τη διαθεσιμότητα υγρασίας στη βιομάζα και τέλος συμβάλλουν στην οικολογική ισορροπία, ανανεώνοντας λίμνες, ποτάμια και υδροβιότοπους, τονίζει ο Θοδωρής Κολυδάς και σημειώνει «η σημασία τους γίνεται ακόμη μεγαλύτερη σε χώρες όπως η Ελλάδα, όπου οι υδατικοί πόροι παρουσιάζουν μεγάλες εποχικές διακυμάνσεις όπου το καλοκαίρι είναι εξαιρετικά ξηρό. Οι βροχές συνεχίζονται και την ερχόμενη εβδομάδα».
Όπως προκύπτει, το μεγαλύτερο ύψος βροχής καταγράφηκε στη Θάσο, όπου έπεσαν 123 χιλιοστά βροχής. Σημαντικές βροχοπτώσεις καταγράφηκαν επίσης σε περιοχές της Βόρειας και Δυτικής Ελλάδας, όπου αρκετοί σταθμοί του δικτύου κατέγραψαν υψηλές τιμές. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι 14 σταθμοί του δικτύου κατέγραψαν συνολική βροχόπτωση άνω των 100 χιλιοστών στο τετραήμερο.
Εικόνα 1. Συνολική αθροιστική βροχόπτωση το τετραήμερο 1-4/10/2025 από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
Μεγάλα ύψη βροχής το τελευταίο τετραήμερο στη χώραΜεγάλα ύψη βροχής άφησε η ισχυρή κακοκαιρία που έπληξε τη χώρα μας τις πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου 2025. Στον χάρτη που ακολουθεί αποτυπώνεται η κατανομή του συνολικού αθροιστικού υετού από την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου έως και το μεσημέρι του Σαββάτου 4 Οκτωβρίου 2025, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Παράλληλα, παρουσιάζονται οι οκτώ σταθμοί που κατέγραψαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής κατά το ίδιο διάστημα.
Εικόνα 1. Συνολική αθροιστική βροχόπτωση το τετραήμερο 1-4/10/2025 από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
Ο καιρός σήμεραΑναμένονται νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματα της χώρας καθώς και στη Θράκη, στο Ανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα. Οι νεφώσεις σταδιακά από το μεσημέρι θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και στο Βόρειο Αιγαίο. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν από το απόγευμα στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στη Δυτική Στερεά και Πελοπόννησο και στην Κρήτη.
Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 2 έως 19 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 7 έως 22, στη Θεσσαλία από 9 έως 23, στην Ήπειρο από 7 έως 21, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 9 έως 23, στα νησιά του Ιονίου από 12 έως 21, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 11 έως 23, στις Κυκλάδες από 14 έως 23 και στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη από 15 έως 24.
Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά από δυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ όμως από το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους ίδιας έντασης. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από δυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ όμως από το πρωί θα γίνουν νότιοι 3 έως 5 μποφόρ.
Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές έως δυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
Στον νομό Θεσσαλονίκης αρχικά αναμένεται ηλιοφάνεια όμως από το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς.
Ο καιρός τη Δευτέρα 6 ΟκτωβρίουΑρχικά στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα. Πρόσκαιρη εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται από αργά το απόγευμα στα δυτικά ενώ στην υπόλοιπη χώρα τα φαινόμενα θα διατηρηθούν.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι γρήγορα στα δυτικά και βόρεια σε βορείων διευθύνσεων 5 με 6 μποφόρ με τάση ενίσχυσης.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρεια θα φτάσει τους 18 με 20 βαθμούς αλλά στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 22 με 23 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός την Τρίτη 7 ΟκτωβρίουΣε όλη τη χώρα άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους και κατά διαστήματα. Βαθμιαία στα δυτικά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια.
Ο καιρός την Τετάρτη 8 ΟκτωβρίουΣτα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους και κατά διαστήματα. Βαθμιαία ο καιρός θα βελτιωθεί. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους μικρής διάρκειας.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ με εξασθένηση από αργά το απόγευμα.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Ο καιρός την Πέμπτη 9 ΟκτωβρίουΣτα ανατολικά τμήματα της χώρας νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες και γρήγορη βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.
Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και πρόσκαιρα στα πελάγη 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.
