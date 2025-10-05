Καιρός: Από τη νύχτα νέα κακοκαιρία με ισχυρές βροχές - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Ο καιρός σήμερα

Ο καιρός τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου

Ο καιρός την Τρίτη 7 Οκτωβρίου

Ο καιρός την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου

Ο καιρός την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου

Αναμένονται νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματα της χώρας καθώς και στη Θράκη, στο Ανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα. Οι νεφώσεις σταδιακά από το μεσημέρι θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και στο Βόρειο Αιγαίο. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν από το απόγευμα στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στη Δυτική Στερεά και Πελοπόννησο και στην Κρήτη.Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 2 έως 19 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 7 έως 22, στη Θεσσαλία από 9 έως 23, στην Ήπειρο από 7 έως 21, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 9 έως 23, στα νησιά του Ιονίου από 12 έως 21, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 11 έως 23, στις Κυκλάδες από 14 έως 23 και στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη από 15 έως 24.Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά από δυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ όμως από το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους ίδιας έντασης. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από δυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ όμως από το πρωί θα γίνουν νότιοι 3 έως 5 μποφόρ.Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές έως δυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.Στον νομό Θεσσαλονίκης αρχικά αναμένεται ηλιοφάνεια όμως από το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς.Αρχικά στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα. Πρόσκαιρη εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται από αργά το απόγευμα στα δυτικά ενώ στην υπόλοιπη χώρα τα φαινόμενα θα διατηρηθούν.Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι γρήγορα στα δυτικά και βόρεια σε βορείων διευθύνσεων 5 με 6 μποφόρ με τάση ενίσχυσης.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρεια θα φτάσει τους 18 με 20 βαθμούς αλλά στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 22 με 23 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.Σε όλη τη χώρα άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους και κατά διαστήματα. Βαθμιαία στα δυτικά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια.Στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους και κατά διαστήματα. Βαθμιαία ο καιρός θα βελτιωθεί. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους μικρής διάρκειας.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ με εξασθένηση από αργά το απόγευμα.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.Στα ανατολικά τμήματα της χώρας νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες και γρήγορη βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και πρόσκαιρα στα πελάγη 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.