Έναν μήνα στη φυλακή για ψευδή κατάθεση η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της στη Βοιωτία
ΕΛΛΑΔΑ
Βοιωτία Μητέρα

Η 62χρονη καταδικάστηκε, καθώς παρουσίασε άλλη γυναίκα ως μητέρα της και όχι επειδή έθαψε την πραγματική της μητέρα της κρυφά στην αυλή, προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξη  και το αναπηρικό της επίδομα

Την ενοχή της 62χρονης, η οποία έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της στη Βοιωτία, προκειμένου να συνεχίσει να παίρνει την σύνταξή της και το αναπηρικό της επίδομα, αποφάσισε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θηβών, για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το δικαστήριο απέρριψε τους ισχυρισμούς της 62χρονης διευθύντριας ΚΕΠ και της επέβαλε ποινή φυλάκισης 14 μηνών, καθώς δεν αναγνώρισε ελαφρυντικά.

Αφού ο εισαγγελέας πρότεινε η 62χρονη να εκτίσει δύο μήνες στη φυλακή, αποφασίστηκε τελικά να φυλακιστεί για έναν μήνα.

Επισημαίνεται ότι η 62χρονη καταδικάστηκε, καθώς παρουσίασε άλλη γυναίκα ως μητέρα της και όχι επειδή έθαψε την πραγματική της μητέρα της κρυφά στην αυλή, προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξη της, αναφέρει ο ΣΚΑΪ. Σημειώνεται, επίσης, ότι για την τελευταία κατηγορία θα γίνει ξεχωριστή δίκη. 


