Έναν μήνα στη φυλακή για ψευδή κατάθεση η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της στη Βοιωτία

Η 62χρονη καταδικάστηκε, καθώς παρουσίασε άλλη γυναίκα ως μητέρα της και όχι επειδή έθαψε την πραγματική της μητέρα της κρυφά στην αυλή, προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξη και το αναπηρικό της επίδομα