Συνελήφθη 25χρονος στο «Ελ. Βενιζέλος» με πάνω από 18 κιλά ακατέργαστης κάνναβης
Συνελήφθη 25χρονος στο «Ελ. Βενιζέλος» με πάνω από 18 κιλά ακατέργαστης κάνναβης
Ο 25χρονος είχε κρύψει τα ναρκωτικά του μέσα στη βαλίτσα του
Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνέλαβαν χθες το μεσημέρι, έναν 25χρονο αλλοδαπό, μέλος διεθνικής εγκληματικής ομάδας, ο οποίος επιχείρησε να εισάγει μέσω του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», μεγάλη ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk).
Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών στην Ελλάδα, μέσω αεροπορικών οδών, καθώς και από την αξιοποίηση πληροφοριών, λοιπών αστυνομικών ενεργειών και δημιουργία «προφίλ» (profiling), ταυτοποιήθηκε ο 25χρονος και διακριβώθηκε η εγκληματική του δράση.
Πιο αναλυτικά, ο 25χρονος προερχόμενος από χώρα του εξωτερικού, κατελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα Αθηνών, στο χώρο αφίξεων του αεροδρομίου, να έχει αποκρύψει εντός της αποσκευής του και να κατέχει με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση 36 συσκευασίες οι οποίες περιείχαν 18.600 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk).
Επιπλέον, βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο.
Ο 25χρονος, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
